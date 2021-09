Der Sommer ist vorbei, doch das hat auch etwas Gutes: Es wird Herbst. Worauf du dich in dieser Jahreszeit laut Sternzeichen freuen kannst, liest du hier.

Dem Sommer nachtrauern? Nö. Nicht in diesem Jahr. Lieber freuen wir uns auf und über den Herbst. Und dazu haben wir aus astrologischer Sicht alle mindestens einen besonders guten Grund.

Horoskop: Darauf kannst du dich in diesem Herbst besonders freuen

Steinbock: Durchatmen

Steinböcke können sich in der Regel schwer entspannen. Der Herbst ist allerdings die Jahreszeit, in der es sich besonders anbietet, zu entspannen, denn um neue Projekte anzugehen, ist das Jahr zu weit fortgeschritten, und für Pläne und Vorbereitungen haben wir noch den Winter (zumindest gefühlt). In diesem Rahmen und beeinflusst von der herbstlichen Stimmung können Steinböcke am besten durchatmen, abschalten und auch mal einfach nur in den Tag hineinleben, ohne sich deshalb schlecht oder ängstlich zu fühlen. Und das tut so gut.

Wassermann: Frischer Wind

Wassermänner beziehen aus dem Herbst, besonders während der ersten Hälfte, viel Inspiration und neuen Schwung. Die bunten Farben, die neuen Lichtverhältnisse, die veränderte Atmosphäre – das setzt in dem Luftzeichen kreative Energien frei, die es in vielfältiger Weise ausleben kann. Von malen über Handarbeit bis hin zu backen oder schreiben, deiner Fantasie sind nun keine Grenzen gesetzt, denn der Herbst versorgt dich mit immer neuen Ideen und Anregungen.

Fische: Soziale Intimität

Der Sommer ist die Jahreszeit der großen Treffen. Grillabende, Outdoor-Partys, Jubel, Trubel, Heiterkeit. So schön das für eine Weile sein mag, dem sensiblen Wasserzeichen Fische wird das schnell zu viel. Diese Zeit im Herbst dagegen, wenn die Kreise wieder kleiner und intimer werden und die Gespräche tiefer und vertrauter, genießen Fische in der Regel sehr. Nun fühlen sie sich wohler, behaglicher und weniger überfordert.

Widder: Kürbiszeit und Co.

Kürbisse, Apfelkuchen, Spekulatius, Herbstmode, Halloween, Thanksgiving, neuer James Bond im Kino – Widder nehmen alles mit, was der Herbst zu bieten hat. Das Feuerzeichen zelebriert diese Saison mit all ihren Besonderheiten und Facetten. Herbst ist eben nur einmal im Jahr und Widder wissen, wie man ihn feiert.

Stier: Zuhause bleiben

Stieren fällt es im Sommer meist wahnsinnig schwer, Nein zu sagen und sich eine Pause zu gönnen – schließlich ist das Wetter so schön, das muss man ja ausnutzen, alle machen das und und und. Fomo at its best. Der Herbst bietet zwar auch noch jede Menge Möglichkeiten und überrascht uns oft mit vielen schönen Tagen, doch immerhin ist es abends schon dunkler und manchmal auch sehr ungemütlich, sodass es Menschen wie dem Stier leichter fällt, zu Hause zu bleiben und sich auszuruhen. Puh.

Zwillinge: Lesen

Wie die meisten Menschen zieht es auch Zwillinge im Sommer nach draußen, um die Welt zu entdecken. Im Herbst entdeckt das Luftzeichen dann wieder eine andere Seite an sich: Diejenige, die sich für Ideen und Gedanken interessiert. Zuhause sitzen, ein gutes Buch lesen, dazu ein Gläschen Wein oder eine Tasse Tee und alles um sich herum vergessen, während es draußen regnet und stürmt. Einfach wunderbar.

Krebs: Herbstspaziergang

Eichhörnchen flitzen mit Nüssen im Mund durch die Gegend, Blätter liegen in den schönsten Farben auf dem Boden oder fliegen durch die Luft, Eltern lassen mit ihren Kindern Drachen steigen oder sammeln Kastanien – so ein Herbstspaziergang kann etwas zutiefst Erfüllendes haben. Und sensible Menschen wie der Krebs können das besonders schätzen.

Löwe: Ausschlafen

Viele Löwen haben im Sommer Schwierigkeiten zu schlafen. Heiße, helle Nächte, jede Menge Action – da sind oft nicht mehr als vier oder fünf Stunden Schlaf pro Nacht drin. Im Herbst legen sich die Probleme bei den meisten. Sie finden abends wieder besser zur Ruhe und können am Wochenende morgens länger schlafen. Das ist sehr angenehm und wirkt sich positiv auf Stimmung, Gesundheit und Energiehaushalt aus.

Jungfrau: Wohnung schön machen

Wer verbringt schon den Sommer damit, seine Wohnung zu putzen und auf Vordermann zu bringen? Jungfrauen jedenfalls nicht, die haben nämlich Besseres zu tun, wenn es draußen warm ist und die Sonne scheint. Allerdings nervt es sie schon, wenn sich die Unordnung zu Hause anhäuft und die Ecken nicht mehr so staubfrei sind, wie sie es gerne hätte – schließlich sind Jungfrauen meist sehr perfektionistische, ordnungsliebende Menschen. Deshalb genießt es das Erdzeichen, die Schlechtwetter-Tage im Herbst dazu nutzen zu können, zu Hause Klarschiff zu machen und die Wohnung auf Vordermann zu bringen. Inklusive schöner Herbstdeko.

Waage: Geburtstag feiern

Yes! Endlich mal wieder ein Geburtstag, bei dem wir mehr Möglichkeiten haben, als ein Zoom-Meeting mit den Liebsten zu veranstalten. Gerade für die gesellige Waage ein Grund, sich doppelt und dreifach auf ihren Geburtstag zu freuen. Stellt sich nur noch die Frage: Hausparty oder einen großen Tisch im Lieblingsrestaurant reservieren? Oder Bowlen gehen? Dir wird schon etwas einfallen.

Skorpion: Herbstromantik

Schöne Sonnenuntergänge, gedeckte Farben, neblige Morgen und allmählich wieder längere Nächte – Skorpione fühlen sich in dieser herbstlich romantischen Stimmung in der Regel überaus wohl. Das Wasserzeichen hat nichts gegen Dunkelheit, im Gegenteil, es kann ihr einiges abgewinnen. Deshalb freut es sich im Gegensatz zu einigen anderen Menschen im Herbst darüber, dass die Tage wieder kürzer werden. Schließlich werden sie schon bald auch wieder länger.

Schütze: Abwechslung

Den einen Tag regnet es wie aus Eimern, am nächsten scheint die Sonne und es fühlt sich an wie Sommer – in Mitteleuropa ist Herbst die abwechslungsreichste Jahreszeit überhaupt. Und Schützen lieben Abwechslung. Kino, Radtour, Bouldern, zu Hause bleiben, eine neue Sprache lernen, ins Museum gehen ... der Herbst bietet so viele Möglichkeiten und jeder Tag ist anders. Ein langes, buntes Fest für den Schützen.

