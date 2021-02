Selbst, wenn wir die gleiche Sprache sprechen: Manchmal kann es unheimlich schwer sein, sich anderen verständlich zu machen oder umgekehrt sie zu verstehen. Wenn wir mit einem Menschen kommunizieren, versuchen wir mit unseren Worten und Satzkonstruktionen eine Vorstellung in ihm zu erzeugen, die dem, was wir ausdrücken möchten, möglichst nahekommt.

Wie gut das gelingt, hängt von sehr vielen unterschiedlichen Faktoren ab: Was bedeuten die gewählten Worte für unser Gegenüber versus was bedeuten sie für uns? Wie gut hört unser Gegenüber zu? Wie gut kennen wir unser Gegenüber vice versa? Wie ähnlich sind sich unsere Persönlichkeiten, biografischen Hintergründe, Absichten, emotionalen Verfassungen ...?

Kurz: In der Kommunikation kann einiges schiefgehen. Und um echtes Verständnis zwischen zwei Menschen herzustellen, müssen wir zahlreiche Hürden überwinden. Welche Hürde für jeden einzelnen von uns tendenziell die größte ist, hängt wesentlich von unserem Charakter und damit auch von unserem Sternzeichen ab. Und so hilft manchen von uns, um das eigene Unverstanden-Bleiben besser zu verstehen, vielleicht und hoffentlich ein Blick oben in unsere Galerie.

