März ist hierzulande für die Natur der Monat des großen Erwachens. Endlich hören wir draußen wieder jede Menge Vögel zwitschern, an den Bäumen machen sich die ersten Knospen bemerkbar, aus dem Boden sprießen langsam, aber sicher Blumen und Gräser und auch ein paar Insekten summen jetzt schon durch die Luft. Zwar kann sich der Winter jederzeit noch einmal aufbäumen, doch wenn er das tut, wissen wir, dass es nicht von Dauer sein wird – die wirklich dunkle Jahreszeit haben wir überstanden.

Den Großteil des Monats März befindet sich unsere Sonne im Tierkreiszeichen Fische. Bei den meisten Menschen stärkt das Sensibilität und Empathie, auch Kreativität und Schöpfungsdrang werden nun gefördert. Mitte März wechselt auch noch der Merkur in das Wasserzeichen – spätestens von da an könnten wir uns aus astrologischer Sicht auf ein ausgesprochen rücksichtsvolles und harmonisches Miteinander freuen.

Der Übergang der Sonne ins Tierkreiszeichen Widder am 20. März triggert dann vor allem unsere Leidenschaften sowie unseren Tatendrang. Worauf du dich speziell – laut Sternzeichen – in diesem Monat so alles gefasst machen kannst, erfährst du in unserer Galerie.

Übrigens: Die Illustrationen in unserer Galerie hat die Hamburger Künstlerin Corinna Chaumeny für uns gestaltet. Auf ihrer Website erfährst du mehr über sie und ihre Arbeit.