Darüber dass das Leben im Großen und Ganzen ein wunderbares Geschenk ist, müssen wir wahrscheinlich nicht lange diskutieren. Allein dass sich unser Planet mit seinen Elementen und Rohstoffen an genau dieser Stelle im Universum eingefunden hat, an der sich Lebewesen entwickeln und entfalten können, bis hin zu einer Art, die fühlt, denkt und staunt, erscheint wie Magie. Dass dann auch noch gerade wir alle an diesem Zauber teilhaben und ihn für einen kurzen Moment miterleben und bezeugen dürfen – unfassbar!

Doch so wunderbar all das in einer ruhigen Minute erscheinen mag: Manchmal ist das Leben ganz schön fordernd und schwer und macht nicht besonders viel Spaß. Beziehungskrisen, Selbstfindungskrisen, Finanzkrisen, immer wieder werden wir vor Challenges gestellt und müssen unangenehme Phasen bewältigen. Dabei hilft es dem einen Menschen, sich mit seinen Liebsten zusammenzutun, andere beziehen Kraft aus der Natur und wieder andere lenken sich am besten mit selbst gewählten Challenges von den Herausforderungen des Schicksals ab, um damit ihr Selbstvertrauen zu boosten. Welche Strategie laut Horoskop zu deinem Sternzeichen am besten passt, erfährst du in unserer Galerie – doch wenn sich bei dir bereits eine andere Taktik bewährt hat, spricht natürlich wie immer gar nichts dagegen, aus der Reihe zu tanzen.

