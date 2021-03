Wir alle kennen den Mythos vom Helden Achill: Er war weitestgehend unverwundbar, nur wer ihn an seiner Ferse erwischte, konnte ihm etwas anhaben. Nun sind wir zwar (zum Glück) nicht annähernd so unverwundbar wie Achill, schließlich haben wir keine Nymphe zur Mutter. Aber eine sogenannte Achillesferse bzw. -sehne, also einen Punkt, an dem man uns besonders fies treffen kann, haben wir in der Regel trotzdem noch obendrein zu unserer allgemeinen, liebenswürdigen Verletzlichkeit. Und bei jedem Menschen befindet sich dieser Punkt an einer anderen Stelle.

Während einige mit Ablehnung nicht klarkommen, können andere nicht verwinden, wenn sie sich selbst enttäuschen. Für manche ist es kaum zu ertragen, sich fremden Entscheidungen beugen zu müssen, andere quält es am meisten, ihren Mitmenschen nicht helfen zu können. Wir alle kommen mit unterschiedlichen Dingen unterschiedlich gut (bzw. schlecht) klar, und mit manchen müssen wir unser Leben lang lernen, uns zu arrangieren. Dabei hängt unser wundester Punkt oft interessanterweise ausgerechnet mit unserer größten Stärke zusammen ... Was laut Horoskop der ganz besonders verletzliche Punkt der einzelnen Sternzeichen ist, was also jeweils ihrer ganz speziellen Achillessehne entspricht, erfährst du in unserer Galerie.

