Jahreswechsel schenken den meisten Menschen Hoffnung, Mut und jede Menge Motivation – deshalb nehmen sie viele ja auch zum Anlass, um sich Neujahrsvorsätze zu fassen und ihr Leben zu ändern. Welches To-Do in diesem für die jeweiligen Sternzeichen am wichtigsten ist, verraten wir jetzt.

Horoskop: Das ist dein wichtigstes To-Do 2020 – laut Sternzeichen

Steinbock

Mut zur Lücke lernen! Steinböcken versprechen die Sterne für 2020 viel Erfolg und eine beeindruckende Entwicklung – wenn sie sich auf das wirklich Wichtige fokussieren! Wer alles gut machen und überall mitmischen möchte, wird nirgendwo 100 Prozent erreichen. Wer sich dagegen bewusst entscheidet und auf das Wesentliche konzentriert, stärkt nicht nur das eigene Profil und den Charakter, sondern wird nächstes Silvester auch zahlreiche Gründe haben, stolz und zufrieden zurückzublicken.

Wassermann

Klarschiff machen! Für Wassermänner plätschert 2020 eher so dahin, schwerwiegende Veränderungen und Umbrüche sehen die Sterne für das Luftzeichen zunächst jedenfalls nicht vor. Deshalb sollte der Wassermann die Gelegenheit nutzen, um sich zu ordnen und zu sammeln – denn die nächste große Herausforderung kommt bestimmt ...

Fische

Selbstwertgefühl stärken! Fischen fällt es grundsätzlich schwer, sich abzugrenzen und die Probleme anderer Menschen nicht zu ihren eigenen zu machen. Dieses Jahr stellen die Sterne dem Wasserzeichen die Aufgabe, daran zu arbeiten. Sich selbst wahrnehmen, erkennen und wertschätzen lernen – das ist für Fische das große To-Do 2020.

Widder

Sich zügeln lernen! Widder haben 2020 jede Menge Energie – und damit sinnvoll und effizient zu haushalten ist in den kommenden Monaten ihre größte Herausforderung ...

Stier

Veränderungen zulassen! Stiere spüren in diesem Jahr eine permanente, unterschwellige Unruhe – und die macht dem Beständigkeit liebenden Erdzeichen verständlicher Weise ziemlich große Angst. Doch keine Sorge: Die Unruhe hat einen Sinn! Wer auf die innere Stimme/ Aufbruchsstimmung hört, hat die Chance sich weiterzuentwickeln. Wer sie wiederum ignoriert oder versucht zu unterdrücken, muss sich wohl oder übel an die Unruhe gewöhnen – denn verschwinden wird sie so schnell nicht ...

Zwillinge

Bescheidenheit ablegen! Zwillinge sind generell nicht die ehrgeizigsten Sternzeichen – wozu sich überfordern, wenn es auch einen einfachen, entspannten Weg gibt? Keine schlechte Einstellung, schließlich muss man niemandem etwas beweisen. In diesem Jahr darf das Luftzeichen allerdings ruhig ein bisschen hochstapeln und nach den Sternen greifen – nicht für andere, sondern für sich selbst ...

Krebs

Selbstbewusstsein stärken! Krebsen wird in diesem Jahr laut Horoskop nicht besonders viel geschenkt. Im Gegenteil: Ihnen stellt sich einiges in den Weg. Doch genau darin liegt die Chance zu lernen, sich nicht immer alles so zu Herzen bzw. persönlich zu nehmen. Das Leben ist nun einmal keine Kuschelpraxis – schließlich sind Menschen unterschiedlich und nicht alle Krebs ... 😜

Löwe

Komfortzone verlassen! Löwen haben in diesem Jahr einiges wieder aufzuräumen, was sie aus Bequemlichkeit über die letzten Jahre liegen gelassen haben. Sie müssen daher 2020 wohl oder übel die Grenzen ihrer Komfortzone überwinden, um wieder zu sich zu finden und mit sich selbst ins Reine zu kommen.

Jungfrau

Gefühle verstehen lernen! Jungfrauen sind 2020 deutlich empfänglicher und offener für Emotionen als üblich (sowohl für ihre eigenen als auch die ihrer Mitmenschen) – und das ist unter anderem DIE Gelegenheit, sich von äußeren und gelernten Zwängen und Pflichten loszusagen. Einfach mal tun, was sich gut und richtig anfühlt, anstatt Erwartungen entsprechen!

Waage

Sich selbst finden! Waagen sind Profis darin, es anderen recht zu machen. Sie haben ein gutes Gespür dafür, was andere brauchen, was gut ankommt und unterhält. Dieses Jahr legen die Sterne dem Luftzeichen nahe, dieses Gespür auch für sich selbst zu entwickeln. Wer bin ich? Was macht mich glücklich? Wer möchte ich sein? All das sind Fragen, die viele Waagen 2020 sehr beschäftigen werden.

Skorpion

Geduld lernen! Skorpione werden in diesem Jahr mehr als einmal die Erfahrung machen, dass sie nicht immer alles kontrollieren können und es manchmal nicht so schnell vorangeht, wie sie es gerne hätten. Entweder wachsen sie daran und werden dadurch gelassener – oder 2020 wird für sie ganz schön stressig und frustrierend ...

Schütze

Balance finden! Schützen lieben Freiheit. Deshalb suchen sie auch ständig Abwechslung und Abenteuer: Dabei fühlen sie sich frei und unabhängig. Dieses Jahr stellt das Feuerzeichen jedoch fest, dass ein gewisser Rahmen und Grenzen nötig und sogar gut sind, denn sie geben uns Halt und Ruhe. Auf Grundlage dieser Erkenntnis hat der Schütze 2020 gute Chancen, sich seiner Wurzeln bewusst(er) zu werden und auch das schätzen zu lernen, was uns bindet.

Was die Sterne in diesem Jahr sonst noch für alle Sternzeichen vorhersagen, erfährst du in unserem BRIGITTE-Jahreshoroskop.

+++Horoskop: Diese Sternzeichen haben 2020 am meisten Glück in der Liebe+++

Endlich wieder ein neues Jahr – und damit auch eine neue Chance auf das ganz große Liebesglück! Mit welchen Sternzeichen es das Universum 2020 in den Herzensangelegenheiten besonders gut meint? Verraten wir jetzt.

Steinbock

Steinböcke haben dieses Jahr in Sachen Liebe Jupiter auf ihrer Seite – und damit schon mal mindestens eine gute Voraussetzung, ihr Glück zu finden. Zwar müssen sie dafür auch aktiv auf die Suche gehen, denn von allein ordnet sich ihr Liebesleben nicht. Doch sofern sich das Erdzeichen nicht von anderen reinreden lässt und seinem eigenen Gefühl folgt, verspricht 2020 viel Romantik und große Emotion.

Zwillinge

Zwillingen verleiht Venus in diesem Jahr eine extrem hohe Anziehungskraft – was die Chance auf Liebe natürlich einerseits automatisch erhöht, es andererseits aber auch schwer macht, zwischen all den Kandidaten den Richtigen zu erkennen und auszuwählen. Zu allem Überfluss bringt Neptun das Luftzeichen 2020 zusätzlich durcheinander. Zwillinge sollten sich daher vor allem davor hüten zu idealisieren und sich selbst hinterfragen, ehe sie voreilige Entscheidungen treffen. Da das smarte Sternzeichen gerade das jedoch sehr gut kann, stehen seine Chancen auf wahre Liebe überaus gut.

Schütze

Single-Schützen sollten besonders zwischen April und September die Augen offenhalten – in diesem Zeitraum ist die Wahrscheinlichkeit aus astrologischer Sicht am größten, dass sie ihren Traumpartner treffen! Davon abgesehen ist 2020 für das Feuerzeichen vor allem deshalb ein gutes Liebes-Jahr, weil es sich darüber klar wird, was es will, braucht und wert ist. Beste Voraussetzung, um (mit jemandem) glücklich zu werden.