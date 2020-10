Natürlich lieben wir, wenn wir einen Menschen aus ganzem Herzen lieben, die Person immer mit all ihren Stärken und Schwächen. Schließlich zeichnen uns unsere Makel und Fehler genauso aus wie unsere Talente und Fähigkeiten – sie machen uns einzigartig und unverwechselbar. Außerdem würden sich andere in unserer Gegenwart schrecklich fühlen, wenn wir perfekt wären – und wir uns in ihrer, wenn sie es wären!

Spannend ist, dass wir uns selbst in der Regel ganz anders wahrnehmen, als es unsere Mitmenschen tun: Unserer Schwächen sind wir uns tendenziell sehr bewusst, reden sie aber aus Selbstschutz so gut es geht klein. Verpeilt? Naja, wenn's drauf ankommt, kriege ich doch immer alles hin! Eitel? Dafür bin ich immer top gestylt! Unzuverlässig? Spaß und Freude sind mir eben wichtiger! Während andere wegen solcher Dinge ruhig hin und wieder etwas genervt sein dürfen, sollten wir uns mit unseren Unzulänglichkeiten nach Möglichkeit arrangieren (oder sie loswerden) – schließlich müssen wir ständig damit leben.

Aber: Genau wie unsere Schwächen relativieren wir oft auch unsere Stärken und positiven Eigenschaften. Einfühlsam? Naja, ich versuch's, aber ob es mir wirklich gelingt, keine Ahnung. Zuverlässig? Muss man doch sein, wenn andere auf dich zählen. Ehrlich? Toll, aber wie ich's nett verpacke, weiß ich nicht. Dabei sollten wir auf unsere Stärken uneingeschränkt stolz sein und sie am besten so sehen, wie andere sie wahrnehmen – denn dann können wir sie ausbauen und möglichst gut einsetzen.

Laut Astrologie hat jedes Sternzeichen mindestens eine besondere Eigenschaft, derer es sich selbst gar nicht mal so bewusst ist, die andere jedoch extrem an ihm bewundern oder lieben. Welche das jeweils ist, erfährst du in unserer Bildergalerie.

