Manche Menschen halten sich gewissenhaft an jede Vorschrift. Andere nehmen es mit Regeln und Gesetzen nicht ganz so genau. Und wieder andere machen es mal so und mal so, je nach Stimmungslage und Stresspegel.

Was Menschen dazu bewegt, Straftaten zu vollziehen – insbesondere schwerwiegende, durch die andere erheblichen Schaden erleiden – lässt sich sicherlich nicht pauschal oder in wenigen Worten zusammenfassen. Notsituationen, persönliche Geschichten und biografische Hintergründe, das soziale Umfeld, individuelle psychische Voraussetzungen, Affekte und flammende Emotionen – für die meisten Verbrechen finden Ermittelnde eine komplexe Konstellation aus Motiven, die die Tat irgendwie erklären. Aber natürlich niemals rechtfertigen.

In einem gewissen Maße liegt es letztendlich wohl auch an der Persönlichkeit eines Menschen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass er straffällig wird. Und da unser Charakter laut Astrologie ein Stück weit von unserem Sternzeichen geprägt wird, spielt möglicherweise sogar unser Geburtsdatum eine Rolle dabei, wie groß unser Hang zu Gesetzesübertretungen ist.

Tatsächlich hat das US-amerikanische Federal Bureau of Investigation (FBI) kürzlich eine Statistik herausgegeben, die zeigt, welche Sternzeichen unter den Straftäter:innen in den USA am häufigsten vorkommen und welche eher selten. Das Ranking findet ihr in unserer Galerie – angefangen beim harmlosesten Sternzeichen bis hin zum gefährlichsten.

Du möchtest mehr über dich und die anderen Sternzeichen wissen? Falls dich Beziehung und Partnerschaften interessieren, kannst du dich in unserem Partnerhoroskop schlau machen. Dort findest du Tipps und Infos für alle möglichen Sternzeichen-Paarungen. Möchtest du generell wissen, wie die zwölf Sternzeichen-Typen in Beziehungen agieren und was sie brauchen? Das kannst du in unserem Liebeshoroskop nachlesen.

Auch interessant findest du vielleicht, was dein Mondzeichen über dich verrät oder was unser Aszendentenrechner über deine Persönlichkeit enthüllen kann. Und was die Sternzeichen und die vier Elemente miteinander zu tun haben, kannst du ebenfalls bei uns erfahren. Übrigens: Die Illustrationen in unserer Galerie hat die Hamburger Künstlerin Corinna Chaumeny für uns gestaltet. Auf ihrer Website erfährst du mehr über sie und ihre Arbeit.

Verwendete Quellen: psychreel.com, oneindia.com, animatedexplanations.com