Endlich ist er da: der Mai. Und mit ihm sorgen wärmere Temperaturen und jede Menge Sonnenschein für ganz viel positive Energie. Und die brauchen wir auch dringend. Welche Sternzeichen laut Horoskop nächste Woche besonders glücksverwöhnt sind, erfährst du hier.

Kosmisch gesehen befinden wir uns gerade in einer innerlich aufwühlenden Zeit. Sonnen- und Mondfinsternis haben eine Zeit der Veränderung eingeleitet, die noch die kommenden Monate nachwirken wird. Und auch der rückläufige Pluto im Wassermann deutet auf starke Transformationsprozesse hin. Das kann eine anstrengende und aufwühlende Zeit sein, die auch an unseren Energiereserven zehrt. Gleichzeitig dürfen wir aber darauf vertrauen, dass das Universum schon weiß, was das Richtige für uns ist, auch wenn es sich vorerst vielleicht nicht so anfühlt.

Und während wir uns mit der Tiefe unserer Selbst befassen, dürfen wir uns trotzdem über die vielen frühlingshaften Glücks- und Erfolgsmomente freuen. Vor allem für diese Sternzeichen hat das Universum eine Extraportion Glück in der kommenden Woche parat.

Stier

Stiere können sich auf eine grandiose Woche freuen. Was sie anpacken gelingt und das auf allen Ebenen. Im Job geht's voran, die Finanzen stimmen. Okay, dafür musst du auch ein bisschen was tun. Aber nächste Woche geht es dir leicht von der Hand und du manövrierst dich hochmotiviert durch deine To-Do's. Auch zwischenmenschlich funkt es. Venus, Mars und Sonne verleihen dir eine tolle Ausstrahlung und Mars versorgt dich mit tiefliegender Zuversicht und Mut, die dich durch diese aufwühlende Zeit tragen.

Löwe

Glücksplanet Jupiter im Widder verleiht dem Löwen Flügel. Du sprudelst nur so vor neuen Ideen und Kraft, sie auch direkt umzusetzen. Das bleibt auch im Job nicht unbemerkt. Du strahlst gerade eine ganz besonders charismatische Aura aus, die andere in deinen Bann zieht und die du nicht nur in der Liebe, sondern auch im Job einsetzen kannst, um deinen Ideen einen kräftigen Schubs in die richtige Richtung zu verpassen.

Fische

Ganz besonders dürfen sich auch Fische auf die kommende Woche freuen. Sonne, Uranus und Venus stehen für dich günstig und sorgen für jede Menge positive Vibes und gute Laune. Das merken auch andere und suchen deine Nähe und vielleicht sogar ein wenig mehr... Doch auch Fische gehen nicht spurlos durch diese Zeit der Umbrüche. Reflexion und Meditation können jetzt Veränderungen anstoßen, die sich auszahlen und dir guttun. Kraft schenkt dir hierfür Mars, der im verwandten Zeichen Krebs steht.

Quelle: Mondrausch.com, Schicksal.com