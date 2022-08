Aus astrologischer Sicht können wir uns ab dem 29. August auf eine ruhige Woche einstellen. Welche Sternzeichen laut Horoskop dabei unter besonders positiven kosmischen Einflüssen stehen, liest du hier.

Der August geht in den September über, Sommergefühle verwandeln sich in Herbststimmung, die Gestirne folgen wie üblich ihren Bahnen. In der Woche von dem 29. August bis zu dem 4. September wirken vorwiegend beruhigende kosmische Energien auf uns ein. Kommunikationsplanet Merkur befindet sich derzeit im Tierkreiszeichen Waage und begünstigt ein harmonisches, rücksichtsvolles Miteinander. Missverständnisse sind nun eher die Ausnahme und lassen sich schnell aus der Welt schaffen, wenn sie doch einmal auftreten. Der Planet Venus steht diese Woche noch unter dem Einfluss des Löwen, was es uns erleichtert, uns mit vollem Herzen und mit viel Leidenschaft in unsere Beziehungen einzubringen. Der Mond nimmt derzeit zu und durchläuft in den kommenden Tagen die Sternzeichen Jungfrau, Waage und Skorpion, ehe er am Sonntag schließlich den Schützen erreicht.

Auf folgende Sternzeichen wirken sich die kosmischen Vorraussetzungen in der Woche ab dem 29. August laut Horoskop besonders vorteilhaft aus.

Horoskop: 3 Sternzeichen, die in der Woche ab dem 29. August ganz viel Rückenwind haben

Wassermann

Wassermänner haben in dieser Woche ein ausgezeichnetes Gespür für die eigenen Grenzen und nehmen sehr genau wahr, welche Ereignisse was in ihnen auslösen. Dadurch strahlst du auf andere Menschen eine angenehme Ruhe aus, was sie dir mit Freundlichkeit und Wohlwollen danken, und kannst mit Bedacht und Klarheit handeln, kommunizieren und reagieren.

Löwe

Löwen können sich in dieser Woche besonders viel zutrauen. Du verfügst über viel Energie und kannst dich auf deine Fähigkeiten, deine Intuition und deine Wahrnehmung verlassen. Zwar empfindest du deine derzeitige Verantwortung auch als etwas bedrückend und belastend, doch ein Blick zurück kann dir deine Sorgen nehmen – oder gibt dir deine Erfahrung etwa irgendeinen Grund, an dir zu zweifeln?

Jungfrau

Jungfrauen setzen in dieser Woche genau die richtigen Prioritäten. Du schaust, was dir und deinem Energiehaushalt gut tut, und richtest dir dein Leben so ein, dass davon möglichst viel möglichst viel Raum findet. Das erfordert an einigen Stellen Veränderungen – und Loslassen! –, doch als Gestaltungs- und Organisationstalent wirst du in erster Linie Freude daran haben, die Dinge jetzt neu zu ordnen und dich Neuem zu öffnen.

Verwendete Quellen: mondrausch.com, astromedizin.info, BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop