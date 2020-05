Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 1. bis 7. Juni

Der Juni fängt für die meisten von uns schon mal ziemlich gut an: Mit einem freien Montag! Für folgende Sternzeichen ist das laut Horoskop außerdem der Anfang einer großartigen ersten offiziellen Sommerwoche vom 1. bis 7. Juni.

Horoskop: Das sind dir Glückspilze der Woche vom 1. bis 7. Juni

Fische

Merkur spendiert dir eine Extraportion Schlagfertigkeit und Witz. Du nimmst die Dinge jetzt lieber locker und mit Humor, als übermäßig ernst. Das kommt bei den meisten Menschen in deinem Umfeld sehr gut an, denn von Drama haben wir alle gerade echt genug. Mars schenkt dir jede Menge Motivation und du kannst deine To-Dos schnell und mit wenig innerem Widerstand abarbeiten. Bewegung tut jetzt nicht nur deinem Körper, sondern auch deiner Seele wahnsinnig gut, dein Energielevel ist auf einem hohen Niveau. Alles in allem bist du in einer großartigen Verfassung und einer tollen Woche steht kaum etwas im Weg.

Stier

Dir kommt diese Woche dein Pragmatismus besonders zugute: Nicht lange grübeln, sondern machen! Auf diese Weise bringst du diverse Prozesse entscheidend voran und spielst eine wichtige und sehr wertvolle Rolle in deinem Umfeld. Mach dir keine Sorgen, zu unbedacht vorzugehen, denn auf dein Gefühl kannst du dich voll und ganz verlassen. Du bist zurzeit mit dir im Reinen und findest ein gutes Gleichgewicht aus Leistung und Entspannung, Zerstreuung und Besinnung, Action und Ruhe. Chapeau!

Löwe

Sonne und Venus verleihen dir eine magische Aura und jede Menge Charme. Kommunikation und alles Soziale sind jetzt deine größten Stärken. Zum Glück leben wir in einer Welt, in der einem das weiterhilft! Das positive Feedback von deinen Mitmenschen stärkt dein Selbstvertrauen und schenkt dir eine Extraportion Optimismus. Ansonsten fällt es dir leicht, deine Bedürfnisse wahrzunehmen und darauf einzugehen – beste Voraussetzungen also, um rundum glücklich und zufrieden zu sein.

Waage

Du hast aktuell ein hervorragendes Gespür für deine Mitmenschen und bist gut darin, Missverständnisse aufzuklären oder ganz zu vermeiden. Kein Wunder, dass das deine Sympathiewerte bei Kolleg*innen, Freund*innen und anderen steigen lässt. Venus unterstützt dich bei allem, was Kreativität erfordert, und lässt dich selbst da innovative Ideen entwickeln, wo ursprünglich gar keine für nötig erachtet wurden. Höre bei Entscheidungen auf dein Bauchgefühl, denn das weist dir jetzt genau den richtigen Weg. Wasser ist das Element, das dir nun am meisten Entspannung verschafft. Ein Spaziergang am See, ein Bad oder auch nur eine bewusste Wechseldusche können deine ohnehin schon schöne Woche optimal abrunden.

