Juhu, kurze Woche! Welche Sternzeichen vom 10. bis 16. Mai dann auch noch die Sterne auf ihrer Seite haben, erfährst du hier.

Die Woche vom 10. bis 16. Mai ist für uns alle eine Glückswoche: Es ist eine der ganz, ganz wenigen Viertagewochen dieses Jahres. Während uns 1. Mai, 3. Oktober, 31. Oktober, der erste und zweite Weihnachtstag und Neujahr 2022 ganz mies hängen lassen, beschert uns wenigstens Himmelfahrt wie immer einen wohlverdienten freien Tag.

Auch aus astrologischer Sicht wirkt sich Himmelfahrt in diesem Jahr positiv auf unser Leben aus: Am 13. Mai wechselt Jupiter in Fische und bestärkt von dort aus unsere Hoffnung und unser Glauben an alles Schöne und Wunderbare. Flankiert von Pluto, der dieser Tage unsere Willenskraft fördert, eine vielversprechende Ausgangslage für uns alle. Folgende Sternzeichen bekommen die erfreulichen Schwingungen unserer Sterne und Planeten in der Woche vom 10. bis 16. Mai laut Horoskop besonders intensiv zu spüren.

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 10. bis 16. Mai

Widder

Selbsterkenntnis, innere Ruhe, Träume, die zu großen Taten motivieren können – passt nicht zusammen? Beim Widder diese Woche irgendwie schon. Und es ist sogar eine echte Glückskombi (bzw. Erfolgskombi, wem das lieber ist). Widder sehen sich selbst nun auf eine besondere Weise. Sie blicken auf sich, wie sie sonst nur auf andere Menschen schauen: Verständnisvoll, nachsichtig, mit einem offenen Ohr für ihre Bedürfnisse und Wünsche. Das lässt sie vieles begreifen, ermöglicht ihnen zu entspannen und sich das Träumen einfach mal zuzugestehen. Und das tut nicht nur diese Woche irgendwie gut, sondern kann auch Schritte anstoßen, die sich langfristig und nachhaltig lohnen werden.

Jungfrau

Jungfrauen haben in dieser Woche eine besonders starke und zuverlässige Intuition, der sie allerbesten Gewissens folgen können. Im Beruf bietet sich dem Erdzeichen die Gelegenheit, sich selbst (neu) zu positionieren und das eigene Glück sowie die Wahrnehmung, die andere von ihm haben, in die Hand zu nehmen und maßgeblich zu prägen. Ein Rat in diesem Zusammenhang: Perfekt sind wir niemandem sympathisch, doch ohne die Sympathie unserer Mitmenschen kommen wir im Leben weder besonders weit noch besonders leicht voran. Auf den Punkt gebracht: Jungfrauen brauchen diese Woche keine Angst zu haben, dass sie etwas falsch oder nicht perfekt machen, können sich getrost auf ihr Gefühl verlassen – und dann wird alles super.

Skorpion

Dem Skorpion werden sich diese Woche zwar durchaus die eine oder andere Herausforderung und ein paar Konflikte stellen. Doch dank Jupiter ist das Wasserzeichen so beschwingt und leichtfüßig unterwegs, dass es das nicht im geringsten stört. Skorpione entspannt nun in erster Linie der positive Trend, der in nahezu allen Dingen zu spüren und zu beobachten ist. Und wenn Skorpione entspannt sind, sind sie – wie die meisten Menschen – automatisch in Topform. Ob im Job oder im privaten Bereich, das Wasserzeichen meistert jetzt einfach alles mit einem zufriedenen Lächeln auf den Lippen. Für den Skorpion könnte die Woche sogar gerne eine Fünftagewoche sein – muss aber auch nicht ...