Schon klar, angesichts des bisherigen Jahresverlaufs ist es verständlich, wenn sich die Begeisterung bei besonderen Datumszahlen in Grenzen hält. Aber wer weiß? Vielleicht bringt die 20. Woche im Jahr 2020 ja zur Abwechslung doch mal etwas Gutes?! Für folgende Sternzeichen stehen die Sterne dafür zumindest günstig.

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 11. bis 17. Mai

Stier

Geburtstagskinder können – trotz der nach wie vor eher widrigen Umstände – mit einem sehr schönen Geburtstag rechnen. Besonders ab Mittwoch dominieren in deinem Leben Harmonie und Zuversicht und dein Selbstvertrauen steigt. Stress und Hektik? Können dir derzeit gar nichts anhaben! Unter anderem weil du sehr effizient und gut strukturiert bist. Mars motiviert doch beim Sport, vor allem Bewegung an der frischen Luft tut dir jetzt gut. Und: Du hast aktuell einen super tiefen, erholsamen Schlaf. Da sagen wir nur: Träum süß!

Krebs

Hui, bei dir liegt diese Woche jede Menge Erotik in der Luft! Du hast eine sexy Ausstrahlung und weißt genau, wie du bekommst, was du willst. Beruflich käme dir jetzt eine neue Herausforderung sehr gelegen, denn Mars und Uranus machen dich flexibel und ideenreich ohne Ende. Doch selbst wenn sich keine besondere Challenge auftut: Du weißt deine Ideen auch so zu nutzen und für deine Zwecke einzusetzen. Kleiner Tipp: Neptun kürt Wasser zu deiner Energiequelle, vielleicht kannst du mal ein Bad am Abend einplanen oder einen Spaziergang an Fluss, Meer oder See.

Waage

Du gehörst laut Horoskop diese Woche zu den ganz großen Glückskindern! Harmonie, Zärtlichkeit, Schmetterlinge im Bauch, Prickeln, Verständnis, Liebe – die Sterne meinen es gerade einfach nur gut mit dir. Auch deine Kreativität ist zur Zeit mal wieder auf einem Top-Niveau! Kleiner Hinweis: Vertrau auf dich und deine Ideen, selbst wenn sie dir nicht auf Anhieb ausgereift und anwendbar erscheinen. Dir schenkt Mars besonders bis zum Mittwoch eine Extraportion Energie, während Venus dafür sorgt, dass du über ein besonderes Charisma verfügst. Generell kannst du dich gut entspannen und bist innerlich ausgeglichen.

Skorpion

Mach dich auf was gefasst: Spätestens ab Mittwoch startest du laut Horoskop zum Höhenflug! Zuspruch von anderen, guter Sex, eine nervige Angelegenheit, mit der du endlich positiv abschließen kannst – kein Wunder, dass all das dein Selbstvertrauen boostet und dich nachts guuut schlafen lässt ...

