Woche 42 im Kalender – uns bleiben also nur noch zehn Wochen im Jahr 2020. Welchen Sternzeichen das Universum vom 12. bis 18. Oktober laut Horoskop besonders positive Vibes sendet, erfährst du hier.

Nach wie vor feiern wir in der Woche vom 12. bis 18. Oktober die Geburtstage unserer lieben Waagen – und zu Ehren des kreativen und maximal optimistischen Luftzeichens könnten wir uns ja vielleicht alle mal ganz besonders um Zuversicht und Harmonie bemühen. Klar drücken zur Zeit ein paar Umstände auf die allgemeine Stimmung, doch was nützt es, sich davon runterziehen zu lassen? Folgende drei Sternzeichen haben momentan glücklicherweise nicht die geringsten Schwierigkeiten, sich zu motivieren – ihnen sendet das Universum jede Menge Glück, Kraft und positive Energie.

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 12. bis 18. Oktober

Widder

Du profitierst diese Woche vor allem von dem Einfluss unseres Powerplaneten Mars! Sowohl im Job auch als in deiner Freizeit bist du super motiviert und hast jede Menge Energie. Du schaffst jetzt richtig viel weg und kannst ein paar ganz entscheidende Dinge klären, die dich und dein Team in deiner Arbeit ausgebremst haben. Zugute kommt dir dabei auch eine extrem gewinnende Ausstrahlung und ein unwiderstehlicher Charme, den Mars dir jetzt verleiht. Der wirkt sich natürlich ebenso positiv auf deine privaten Beziehungen aus: Singles haben eine umwerfende Wirkung und können beim Flirten nur gewinnen. Bei Paaren stehen gemeinsame Action und jede Menge Spaß im Bett in den Sternen.

Stier

Deine Woche wird laut Horoskop absolut rund und harmonisch! Im Job kannst du deine Stärken voll ausspielen, denn jetzt sind vorausschauendes Denken, Verlässlichkeit und Pragmatismus gefragt. Auch deine Kreativität ist momentan on Point, die Ideen fliegen dir nur so zu und sind durch die Bank brauchbar bis genial. Dank Venus läuft es zudem in Sachen Liebe bei dir super: Singles haben gute Chancen auf einen Flirt, der richtig unter die Haut geht und aus dem sich eventuell mehr entwickeln könnte. Liierte genießen das Miteinander und erleben von zärtlichen Schmusestunden bis hin zu aktiver Abwechslung das volle Programm. Kein Wunder, dass du dich bei so guten Sternen rundum wohl und ausgeglichen fühlst.

Krebs

Glückwunsch, du hast diese Woche nicht nur Venus, sondern auch noch Merkur auf deiner Seite! Letzterer unterstützt dich vor allem in der Kommunikation und so herrschen in deinem Leben beruflich wie privat Eintracht und Harmonie. Im Job verstehst du dich super mit Kolleg*innen und Vorgesetzten und erfährst viel Respekt und Wertschätzung für deine Arbeit. Zu recht, denn deine Ideen und Vorschläge sind gleichermaßen innovativ wie lösungsorientiert. Privat kannst du jetzt deine bestehenden Beziehungen stärken und neue Kontakte knüpfen. Du hast eine sehr attraktive Ausstrahlung – eine gute Voraussetzung für Flirts oder intime Momente mit dem Liebsten.

