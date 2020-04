Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 13. bis 19. April

Ostermontag, Frühling und über den Rest wollen wir jetzt mal gar nicht sprechen. Nur welche Sternzeichen in der Woche vom 13. bis 19. April am meisten Glück und Energie haben, werden wir euch selbstverständlich wie immer hier verraten.

Widder

Oh wie schön: Bei dir liegt diese Woche ganz viel Liebe in der Luft! Falls du gerade jemanden im Auge hast, für den du schwärmst: Es könnte der richtige Mensch für dich sein! Und sofern du schon jemanden an deiner Seite hast: Ihr seid ein spitzen Team und tickt in Sachen Lebenseinstellung absolut gleich. Beim Sex seid ihr jetzt besonders experimentierfreudig und leidenschaftlich. Klar, dass dir das Liebesglück auch in anderer Hinsicht Aufwind beschert: Du fühlst dich energiegeladen und zuversichtlich, siehst Hindernisse jetzt als Chancen zu wachsen – und die nutzt du optimal!

Zwillinge

Du hast diese Woche ein starkes Bedürfnis nach menschlicher Nähe und Verbundenheit – und stößt dadurch auf viel positive Resonanz! Die eine oder andere deiner Beziehungen könnte sich jetzt vertiefen und das hilft dir dabei, den aktuellen Umständen etwas Gutes abzugewinnen. Ansonsten bist du dieser Tage äußerst kreativ und motiviert – sowohl in Sachen Karriere als auch in Bezug auf deine Fitness und Gesundheit.

Jungfrau

Venus macht dich abenteuerlustig und kontaktfreudig – daraus könnten interessante Chats, Gespräche oder intensive Momente mit deinem Schatz entstehen. Außerdem hast du diese Woche ein hervorragendes Gespür für Weiterentwicklung und Veränderung, denn du bist sowohl anpassungsfähig als auch kreativ. Was jedoch das Wichtigste ist: Es fällt dir in diesen Tagen leichter als sonst, auf dich Acht zu geben und dir etwas Gutes zu tun. Da siehst du mal, was Selbstfürsorge alles bewirken kann ...

Schütze

Du bist diese Woche ausgesprochen offen und bereit für alles, was kommt, weil du fühlst: Je mehr du erlebst, umso reifer und reicher wirst du dadurch. Auch deine Verbindungen zu deinen Liebsten werden durch diese Zeit stärker. Merkur liefert dir außerdem kluge Ideen für anspruchsvolle Aufgaben, sodass du selbst komplizierte Probleme schnell und effektiv lösen kannst. Für Sport und Gesundheit stehen deine Sterne jetzt ebenfalls super: Sonne und Mars schenken dir viel Kondition, die du auch im Alltag zu nutzen weißt.

