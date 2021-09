Der September geht in die zweite Hälfte. Welche Sternzeichen die laut Horoskop mit einer besonders glücklichen Woche beginnen, liest du hier.

Bislang haben wir im September von vorwiegend positiven und beruhigenden astrologischen Einflüssen profitiert. Merkur und Venus haben uns ein Gefühl von Souveränität, Ownership und Gelassenheit vermittelt, zudem haben sie uns darin bestärkt, das Leben zu genießen und unsere Ansprüche an uns und unsere Disziplin ein Stück weit herunterzufahren beziehungsweise zu relativieren. Der Mondzyklus, der am 7. September mit dem Jungfrauen-Neumond begonnen hat, eignet sich, um unser Leben neu zu ordnen und in unserer Gefühls- und Vorstellungswelt aufzuräumen.

In der neuen Woche machen sich nun Einflüsse von Pluto zunehmend bemerkbar, der das Ordnungschaffen mit einem Zweck verbinden möchte: Uns Ziele zu setzen oder uns unserer Ziele bewusst zu sein, ist sein dringender Appell, da ansonsten eine gewisse Gefahr zu bestehen scheint, dass wir verloren gehen könnten. Merkurs Rat, um dieser Gefahr zu entgehen, lautet, möglichst auf einem mittleren, gemäßigten Weg zu bleiben – und vielleicht ist eine Mischung aus beiden Strategien die beste.

Folgende Sternzeichen haben laut Horoskop vom 13. bis 19. September insgesamt eine sehr erfreuliche Woche zu erwarten.

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 13. bis 19. September

Wassermann

Wassermänner haben in dieser Woche vor allem Jupiter auf ihrer Seite, der sie dabei unterstützt, sich von einengenden, ausbremsenden Glaubenssätzen zu befreien. Als Konsequenz daraus wirst du deine authentischen, deine eigenen Werte klarer erkennen und kannst auf dieser Grundlage dein Leben neuordnen und dabei das priorisieren, was dir wirklich etwas bedeutet. Ansonsten legen dir die Sterne in dieser Woche besonders eindringlich ans Herz, dich auf deine Ideen und Visionen einzulassen, ohne von vornherein die Frage nach der Umsetzbarkeit zu stellen. Nun geht es darum, den Weg zu finden, der dich deinem Herzen folgen lässt – zweitrangig ist dabei, wo du letztendlich ankommst.

Jungfrau

Jungfrauen können in dieser Woche ihren Selbstwert stabilisieren und ausbauen – allerdings ist dazu ein aktiver Beitrag erforderlich sowie die Entscheidung, Zurückhaltung und Bescheidenheit abzulegen und dafür die eigenen Stärken und Besonderheiten zu kultivieren. Was magst du an dir? Worauf bist du stolz? Was zeichnet dich aus deiner Sicht positiv aus? Es ist nicht unschicklich oder unangemessen, dir selbst Zuspruch und Komplimente zukommen zu lassen – in deinem Fall ist es eine gute Übung oder sogar die Voraussetzung, um Bestätigung und Wertschätzung von anderen Menschen wahr- und annehmen zu können. Das wiederum wird dir langfristig Geborgenheit, Vertrauen und Wohlbefinden schenken.

Schütze

Schützen können sich in dieser Woche auf einige sehr erfreuliche Aha-Erlebnisse freuen. Einflüsse des Mondes ermöglichen dir die Auf- und Verarbeitung früherer Eindrücke und Erfahrungen. Du erkennst nun in vielem einen Sinn, das du bislang nur akzeptieren konntest und das dich gelegentlich umgetrieben und aufgerieben hat. Ein Gefühl von Frieden und Freiheit ist die Folge, das gerade für dich eine der schönsten und angenehmsten Empfindungen überhaupt ist. Du spürst, wie du loslassen und dich voll und ganz für Neues öffnen kannst. Und du fühlst dich im Einklang und in Übereinstimmung mit dir selbst.

Verwendete Quelle: Brigitte-Zweiwochenhoroskop