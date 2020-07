Oh oh, die Woche fängt mit einem 13. an! Welche Sternzeichen laut Horoskop vom 13. bis 19. Juli trotzdem mit einer Glückswoche rechnen dürfen, liest du hier.

Die letzte volle Woche der Krebssaison und der Mond nimmt sich zurück. Wusstest du übrigens, dass die Erde im Juli von der Sonne weiter weg ist als in jedem anderen Monat? Auf welche Sternzeichen sich das in Kombination mit den anderen Konstellationen in unserer Galaxie besonders glücklich auswirkt, verraten wir jetzt.

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 13. bis 19. Juli

Wassermann

Venus motiviert Singles, aktiv nach einem Partner zu suchen und die Gelegenheit ist günstig: Jetzt spürst du intuitiv, wer auf lange Sicht gut zu dir passt. Bei Liierten reaktiviert Venus die Gefühle füreinander, während Mars das Sexleben belebt und die Lust auf gemeinsame Abenteuer weckt – eine heiße Woche steht dir bevor. Auch im Job läuft's bei dir rund: Als Teamplayer kannst du unterschiedliche Meinungen super zusammenzubringen. Dafür schätzt man dich in deinem Team (unter anderem). Als Tüpfelchen auf dem i sponsern dir Venus und Mars jede Menge gute Laune und Lebensfreude. Du kannst diese Sommerwoche von A bis Z genießen.

Krebs

Schon wieder gehört der Krebs zu den großen Glückskindern dieser Woche – warum auch nicht, schließlich ist es seine Saison! Paare fühlen sich in ihrer Beziehung sehr wohl und vertrauen einander. Ihr versteht euch und seid ein eingespieltes Team. Singles wünschen sich so etwas auch und sind daher aktuell sehr kontaktfreudig. Merkur unterstützt dich dabei, sympathische Leute kennenzulernen. Im Job stehen dir vor allem Sonne und Merkur bei, z. B. bei der Kommunikation und Verhandlungen. Du findest genau die richtigen Worte und kannst andere gut überzeugen. Generell beweist du gerade dein Talent fürs Networking und den Umgang auch mit schwierigen Kunden oder Kollegen. Übergreifend spendet dir die Sonne in deinem Zeichen Zuversicht und Mut. Du denkst positiv und ziehst damit gute Entwicklungen in deinem Leben an.

Schütze

Schützen sind momentan sehr selbstbewusst und lassen sich von niemandem verunsichern oder reinreden. Richtig so, denn das hast du derzeit auch gar nicht nötig! Du trittst niemandem auf die Füße und leistest sowohl privat als auch beruflich einen sehr hohen, positiven Beitrag für dein Umfeld. Mars läuft jetzt optimal für dich und schenkt dir reichlich Energie. Glaub an dich und folge deinem Gefühl – dann steht dir eine super Woche bevor.

Weitere Tipps und Vorhersagen für diese und andere Sternzeichen findest du in unserem Wochenhoroskop!