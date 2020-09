Neumond, vier strahlend helle Planeten und die letzte volle Woche der Jungfrausaison – vom 14. bis 20. September ist ganz schön was los! Wem die Sterne laut Horoskop am meisten Glück bringen, erfährst du hier.

Auch in der dritten Septemberwoche erleuchten noch mal Venus, Mars, Jupiter und Saturn unseren Nachthimmel, dafür nimmt der Mond bis zum Neumond am Donnerstag nun merklich ab. Für die drei Wasserzeichen Fische, Krebs und Skorpion stehen die Sterne in den nächsten Tagen leider nicht so günstig, ihnen empfehlen wir daher, sich nicht allzu viel vorzunehmen – sonst gibt's am Ende nur unnötigen Frust ... Folgende Sternzeichen können sich wiederum auf die anstehende Woche freuen: Laut Horoskop haben sie jetzt das Glück voll auf ihrer Seite.

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 14. bis 20. September

Wassermann

Wassermänner können sich jetzt besonders bei Mars und Merkur bedanken: Das Power-Duo spendiert ihnen jede Menge Energie und starke Nerven. Du bist patent, gelassen und bewahrst auch in Stresssituationen einen beeindruckend kühlen Kopf. Das lässt dich super smarte Entscheidungen treffen, denn du setzt genau die richtigen Prioritäten. Dein inneres Gleichgewicht ist nun durch nichts zu erschüttern und verhilft dir zu beruflichem und privatem Erfolg – der deine Psyche natürlich nochmals stabilisiert. Auch in Sachen Liebe und Beziehung läuft es bei dir smooth. Aus astrologischer Sicht kann bei dir in dieser Woche so gut wie gar nichts schiefgehen!

Jungfrau

Die Jungfrausaison nähert sich so langsam ihrem Ende, doch Jupiter und Sonne lassen dich noch einmal richtig aufblühen! Du fühlst dich jetzt besonders optimistisch und mit dir selbst im Reinen. Deine Zuversicht wirkt sich extrem positiv auf deine Performance und Belastbarkeit aus: Was du zurzeit alles wuppst, verdient wirklich Applaus! Zum Glück kriegst du den zum Teil auch, vor allem im beruflichen Bereich weiß man dich nun sehr zu schätzen. Gönn dir in deiner Freizeit ruhig ein bisschen Erholung und besuche vielleicht mal einige deiner Kraftorte – dir entgleitet schon nichts, selbst wenn du ab und zu mal loslässt.

Waage

Awww, diese Woche wird genau nach der Waage Geschmack! Venus und Merkur machen dich jetzt zum absoluten Sympathieträger, sowohl im privaten Bereich als auch im Job. Mit deinem Charme und Charisma wickelst du so gut wie jeden um den Finger und kannst dich spielend leicht durchsetzen, ohne dass sich andere benachteiligt fühlen oder böse und neidisch auf dich sind. Auf Sport und Auspowern hast du zwar gerade nicht so viel Lust – Mars ist nämlich momentan eher für die anderen da –, aber was soll's? Du bist schließlich fit genug und brauchst dich nicht zum Workout zu zwingen. Widme diese Woche ruhig mal dem Genuss!

