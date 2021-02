Der Februar geht in die zweite Hälfte und der rückläufige Merkur in seine Abschlussphase – und welchen Sternzeichen das Horoskop vom 15. bis 21. Februar besonders viel Glück in Aussicht stellt, liest du hier.

Aus astrologischer Sicht scheint die Woche vom 15. bis 21. Februar geprägt von Zuversicht und Optimismus. Noch ist nicht die Zeit des Anpackens und Veränderns gekommen, doch innerlich bereiten wir uns alle langsam aber sicher auf eine Art Aufbruch vor, Neuanfänge und Perspektiven offenbaren sich allmählich am Horizont. Wer in dieser dritten Februarwoche, die übrigens die letzte unter rückläufigem Merkur ist, laut Horoskop besonders gut dasteht, verraten wir jetzt.

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 15. bis 21. Februar

Steinbock

Steinböcken steht jetzt laut Horoskop in allen Bereichen eine richtig schöne Zeit bevor! Die Vertraut- und Verbundenheit zwischen dir und deinen Liebsten ist nun besonders intensiv zu spüren und gibt dir viel Halt und Stabilität. Beruflich könnten sich günstige Gelegenheiten ergeben, unter Umständen tun sich Aufstiegschancen für dich auf – in jedem Fall stehen deine Kolleg*innen und Vorgesetzten voll und ganz hinter dir. Neben dem Beruflichen und Sozialen wird bei dir nun Selfcare besonders groß geschrieben. Du ernährst dich sehr gerne gesund und nimmst dir gleichermaßen Zeit für Ruhe und Bewegung.

Löwe

Löwen strahlen momentan innerlich wie äußerlich und wirken auf ihre Mitmenschen mutmachend und wohltuend. Das wiederum ist nicht nur günstig für das Umfeld, sondern auch für den Löwen selbst: Denn was er anderen nun gibt, bekommt er in vielfacher Weise zurück. Du bist voll und ganz bei dir und kannst deine Stärken, Schwächen, Gefühle und Wünsche klarer wahrnehmen als sonst. Dadurch fallen dir Entscheidungen leicht, sowohl in beruflicher als auch privater Hinsicht. Dein Energiepegel ist außerdem hoch, du genießt es, aktiv zu sein und dich zu bewegen, und kannst dich schon über Kleinigkeiten aufrichtig freuen. Eine gute Woche für den Löwen – und Menschen, die einen Löwen in ihrem Leben haben.

Skorpion

Dem Skorpion bietet die nächste Woche aus astrologischer Sicht eine super Gelegenheit, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und alten Wunden zur Heilung zu verhelfen. Zugegeben, Spaß bedeutet das nicht, allerdings wird das langfristig Erleichterung und Freiheit bringen – insofern ist es ein Geschenk, wenn auch eines, das ein bisschen bitter schmeckt. In deiner*m Partner*in oder einer anderen dir sehr nahestehenden Person findest du nun einen wertvollen Schatz und eine kostbare Stütze. Sich gegenseitig fördern und bei der Selbstentfaltung helfen sind Schlagworte, die eure Beziehung jetzt vornehmlich charakterisieren – und das sagt viel über ihre Qualität und eure Intimität aus. Deine Flexibilität und innere Ruhe lassen dich in den kommenden Tagen selbst stressigere Phasen und größere Herausforderungen in beeindruckender Weise bewältigen. Mußestunden, also Zeit für dich und deine Gedanken, bekommen dir jetzt besonders gut und helfen dir dabei, auch nach anspruchsvollen Tagen körperlich und geistig schnell zu regenerieren.

