Auf unserem Lieblingsplanet Erde wird's immer sommerlicher und am 21. Juni feiern wir auf der Nordhalbkugel den hellsten Tag des Jahres (also den mit den meisten Minuten Tageslicht) – eine gute Ausgangslage für eine tolle Woche! Welchen Sternzeichen auch noch die Sterne und anderen Planeten besonders günstig stehen, verraten wir jetzt.

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 15. bis 21. Juni

Wassermann

Dein Glücksbringer ist diese Woche auf jeden Fall Venus! Der Liebesplanet animiert dich in seiner Kernkompetenz, sodass in deinem Schlafzimmer einiges los sein kann. Zärtlichkeit und Berührungen gehen bei dir jetzt besonders tief und geben dir innere Kraft und Zuversicht. Auch im Job kommt nun einiges in Schwung und Venus macht dir das Leben in Sachen Teamwork und Kommunikation leichter. Eine super Woche, um dich mal wieder etwas ausführlicher auszutauschen und kreative Ideen weiterzuentwickeln. Psychisch schenkt dir Venus Mut und innere Harmonie. Du gehst nicht auf die Überholspur, sondern verwaltest deine Energie sehr achtsam und sinnvoll. Genau richtig, um gesundheitliche Defizite abzubauen, aufzutanken und zu entspannen.

Fische

Erotiker Mars bewirkt in deinem Privatleben knisternde Effekte, die dich ganz schön aus deinem Trott herausreißen können. Du hast jetzt riesige Lust auf Leidenschaft, Ekstase und Experimente im Bett. Merkur dagegen macht dich geistig hellwach, dadurch läuft alles rund um Kommunikation top. Du weißt genau, was du sagen musst, um zu überzeugen. Ansonsten meldet sich nun ein gewisser Ehrgeiz und Kampfgeist in dir, den du allerdings weitestgehend positiv nutzen kannst, um deinen persönlichen Zielen ein Stückchen näher zu kommen. Denn obwohl du nun klar vor Augen hast, wo du hin möchtest, vergisst du dabei nicht wertzuschätzen, wo du dich befindest. Oder um es klarer zu formulieren: Du bist mit dir und deinem Leben zufrieden – und hast dafür auch allen Grund!

Stier

Du bist bereit, weitreichende Entscheidungen zu treffen und setzt dein Vertrauen in genau die richtigen Personen. Beruflich bieten sich dir eventuell Aufstiegschancen, die du absolut verdient hast, denn du bist einsatzfreudig und ideenreich. Merkur und Jupiter schaffen zusammen beste Voraussetzungen für Verhandlungen und Verträge. On top schiebt Mars dich an und motiviert dich zum Sport. Dich zieht es raus an die frische Luft, denn die Natur ist für dich als Erdzeichen eine Quelle der Energie.

Schütze

Du fühlst dich jetzt mit dir im Reinen und hast großes Vertrauen in dich selbst. Du spürst genau, was dir gut tut und was du besser vermeiden solltest, und haderst kein bisschen damit, dich danach zu richten. Klingt vielleicht nach nicht besonders viel – aber manchmal ist das alles, was man braucht, um ein Glückspilz zu sein!

