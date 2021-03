Die letzte Woche der Fischesaison wird aus astrologischer Sicht eher ruhig. Welche Sternzeichen vom 15. bis 21. März laut Horoskop besonders gute Sterne haben, liest du hier.

Da ist auch die Fischesaison schon wieder fast vorbei. Aus astrologischer Sicht sind in der Woche vom 15. bis 21. März keine bahnbrechenden Ereignisse zu erwarten. Am Montag, 15. März, wandert Kommunikationsplanet Merkur ins Tierkreiszeichen Fische und leitet damit eine Phase ein, in der unser Umgang miteinander sensibler und rücksichtsvoller werden könnte. Unter langsam zunehmendem Mond werden ein entspannter Optimismus (also einer mit sanfter Hoffnung und bescheidenen Erwartungen) und eine Vorfreude auf die Zukunft gefördert. Welche Tierkreiszeichen in der Woche vom 15. bis 21. März insgesamt sehr vielversprechende Sterne haben, verraten wir jetzt.

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche

Steinbock

Steinböcke profitieren nun besonders von den Einflüssen von Merkur und Venus. Du hast ein gutes Gespür für Kommunikation und triffst sowohl in persönlichen als auch professionellen Beziehungen genau den richtigen Ton. Der Fische-Merkur fördert zudem deine kreative Ader, die in Kombination mit deinem klaren Verstand und deinem pragmatischen Denken die genialsten und konstruktivsten Ideen überhaupt auf den Weg bringt. Gesundheitlich eignet sich die Woche für dich am besten zur Erholung und Regeneration.

Widder

Pünktlich zur nahenden Widder-Sonne sendet das Universum dem Widder frühlingshafte Gefühle und Energien. Du bist jetzt voller Leidenschaft und Tatendrang. In deinen privaten Beziehungen fühlst du dich wohl und bereit für die nächsten Schritte, im Job hast du deine Ziele klar vor Augen und weißt dank Zwillinge-Mars genau, was du tun kannst, um sie zu erreichen. Auch in deiner Freizeit spürst du deine momentane Power und Vitalität – du bist jetzt lieber draußen und in Bewegung, als gemütlich auf der Couch zu sitzen.

Krebs

Innere Balance, tiefe Gefühle und sehr viel Nähe und eine Ausstrahlung, die dich allen Menschen in deinem Umfeld sympathisch macht – mit dem Krebs meint es das Universum jetzt wirklich gut. Vor allem Venus und Sonne wirken sich positiv auf dein Seelenleben aus. Du fühlst dich ausgeglichen und mit dir selbst im Reinen. Und das strahlst du auch aus. Sowohl im Job als auch im privaten Bereich kommst du super mit deinen Mitmenschen aus. Engere Beziehungen (z. B. deine Partnerschaft oder wichtige Freundschaften) sind nun geprägt durch Liebe, Harmonie und Stabilität, denn ihr wisst sehr zu schätzen, was ihr aneinander habt. Die Woche bietet sich an zu innerer Einkehr und Entspannung – Selbstfürsorge und emotionales Sich-Finden sind jetzt deine Stärken und Chancen.

