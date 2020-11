Wenn's nach uns ginge, hätten wir in der Woche vom 16. bis 22. November natürlich alle nichts als Glück – aber die Sterne haben natürlich wieder andere Pläne. Für welche Sternzeichen es laut Horoskop in der dritten Novemberwoche am besten aussieht, erfährst du hier.

November, Beginn der zweiten Halbzeit. Wer einigermaßen gut fliegen kann, ist mittlerweile gen Süden abgezwitschert, wer etwas davon versteht, sich einen Fettwanst anzufuttern, legt sich langsam aber sicher zur Ruhe, um die triste Jahreszeit von nun an einfach zu verschlafen. Da wir bekanntlich weder das eine noch das andere so richtig beherrschen (obwohl sich einen Fettwanst anzufuttern eine verlockende Vorstellung ist), bleibt uns in Mitteleuropa nichts anderes übrig, als uns gut zuzureden, warm anzuziehen und auf die Unterstützung der Sterne hoffen, um diese kalten, trostlosen Wochen zu überstehen. Für folgende Sternzeichen sieht es im Hinblick auf Letztere in der Woche vom 16. bis 22. November tatsächlich gut aus.

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 16. bis 22. November

Zwillinge

Mars weckt deine Motivation und sendet dir energiegeladene Vibes. Das kommt dir sowohl beruflich als auch gesundheitlich zugute. Im Job zeigst du vollen Einsatz und kannst dich super durchsetzen und behaupten, in deiner Freizeit fällt es dir leicht, dich zu bewegen, gut zu ernähren und To dos anzupacken und abzuhaken, statt vor dir herzuschieben. Emotional bist du ausgeglichen, da du dich selbstbestimmt und unabhängig fühlst. Auch mit deinem Sozialleben und ggfs. deiner Beziehung bist du derzeit zufrieden, wenngleich deine Kontakte natürlich sehr reduziert sind. Doch immerhin merkst du nun: Qualität ist wichtiger als Quantität.

Waage

Venus in der Waage – dein Charisma ist diese Woche geradezu magisch! Bei Paaren liegen Liebe und Romantik in der Luft, Singles haben gute Chancen, ihre Selbstliebe auszubauen. Auch sexuell sind nun heiße Momente für dich drin – ob mit oder ohne Partner ... Beruflich ist nun vor allem Kreativität gefragt, was dir voll in die Karten spielt. Du überzeugst mit guten Ideen, wirkst außerdem befriedend und konfliktlösend auf dein Team. Falls du auf Sport und Bewegung gerade weniger Lust hast, brauchst du deshalb kein schlechtes Gewissen zu haben – deine Sterne regen eher zum Relaxen an, und solange du genug frische Luft bekommst und auf eine gesunde Ernährung achtest, ist es völlig okay, dieser Anregung zu folgen.

Schütze

Mars versorgt dich mal wieder mit einer Extraportion Energie. Trotz Kälte und Dunkelheit zieht es dich wie von Zauberhand immer wieder raus, deine Bewegungslust ist nun definitiv groß. Zum Ausgleich gönnst du dir aber gerne auch mal ein heißes Bad oder ein leckeres Wohlfühlessen. Power- und Ruhemomente sind in einer guten Balance und bilden eine solide Basis für dein inneres Gleichgewicht. Im Job und in deinem Privatleben kannst du andere nun sehr gut aufbauen und motivieren, außerdem gelingt es dir jetzt besonders leicht, kreative Lösungen für komplexe Probleme zu finden. Lass dir von der Gesamtsituation bloß nicht die Laune verderben – was du im Kleinen Gutes tun und bewegen kannst, ist mehr als genug.

