In der vorletzten Augustwoche meinen es die Sterne noch einmal richtig gut mit uns allen – welche Sternzeichen vom 17. bis 23. August am besten dastehen, liest du hier.

Der August hat und hatte aus astrologischer Sicht mal wieder einiges zu bieten in diesem Jahr: Den Perseidenstrom, der uns vor allem um den 12. August eine Vielzahl an Sternschnuppen beobachten ließ. Einen wundervollen Vollmond am 3. August, an dem man selbst mit bloßem Auge Krater und Erhebungen wahrnehmen konnte. Und jede Menge klare, heiße Nächte, in denen sich die Wirkung der Sterne voll entfalten konnte und dem einen oder anderen von uns bereits sehr zugute kam. Auch in der vorletzten Augustwoche und damit der letzten Woche der Löwesaison sendet das Universum uns allen überwiegend positive Vibes – doch mit folgenden Sternzeichen meint es unsere geschätzte Allmacht nun offenbar besonders gut.

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 17. bis 23. August

Fische

Venus und Jupiter stehen diese Woche hinter dir! Paare fühlen sich wohl miteinander und wissen, wie sie sich romantische Sommerabende machen. Du bist in deiner Beziehung angekommen und dabei fühlt sich alles leicht und unbeschwert an. Singles sind offen für eine neue Liebe und bereit, auch mal selbst die Initiative zu ergreifen. Im Job macht dir jetzt besonders kreatives Arbeiten sehr viel Spaß. Du denkst innovativ und spürst immer mehr, dass du erfolgreicher bist, wenn du mit Freude und Überzeugung bei der Sache bist. Die Woche ist günstig, um neue Ideen zu verwirklichen oder innovative Projekte anzugehen. In deiner Freizeit raten Venus und Jupiter – neben Romantik – zu Entspannung und Vergnügen. Jetzt ist nicht die Zeit für sportlichen Ehrgeiz.

Widder

Du hast diese Woche vor allem Merkur und Mars auf deiner Seite. Das bedeutet: Starke Nerven und jede Menge Power! Besonders im beruflichen Bereich ist das eine großartige Kombination. Du arbeitest jetzt effizient, motiviert, zielstrebig und bist außerordentlich belastbar. Auch Kommunikation und Networking fallen dir nun leicht. Alles in allem bist du diese Woche einfach super drauf und fühlst dich ganz in deiner inneren Mitte – selbstverständlich, dass so viel Ausgeglichenheit und Erfolg auch deinem Sozialleben äußerst gut tun.

Schütze

Dir senden Sonne und Mars in dieser Woche positive Vibes. Du fühlst dich energiegeladen und lebenslustig, zudem hast du jetzt ein sehr stabiles Selbstbewusstsein und eine positive Ausstrahlung. Wie sich das auswirkt? Das liegt ganz an dir! Möchtest du Schwung in dein Liebesleben bringen oder neue Leute kennen lernen? Dafür ist die Woche sehr geeignet! Möchtest du im Job Vollgas geben und Anerkennung bekommen? Go for it, das kriegst du locker hin – und deine Kolleg*innen motivierst du gleich noch mit! Mit deinem Mut und Optimismus kannst du jetzt so gut wie alles schaffen – oder auch verkraften, wenn doch mal etwas schiefgeht.😉

