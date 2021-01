Zurzeit können wir wohl alle eine Portion Glück vertragen – wer laut Horoskop in der Woche vom 18. bis 24. Januar gute Chancen hat, sie zu bekommen, erfährst du hier.

Mars, Uranus und Lilith kreisen momentan in einer Konstellation, die Gefühlsausbrüche begünstigt und in der es leicht zu Überreaktionen kommen kann. Venus wirkt zum Glück beruhigend auf uns ein und kann Halt und Stabilität geben. Für welche Sternzeichen die Sterne und Planeten in der Woche vom 18. bis 24. Januar laut Horoskop am günstigsten stehen, verraten wir jetzt.

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 18. bis 24. Januar

Steinbock

In deinem Privat- und Sozialleben fördert Venus Harmonie und Ruhe. Liierte genießen Zärtlichkeit und Nähe und setzen eher auf Streicheleinheiten denn große Worte. Sonne und Mars stärken wiederum deinen Geschäftssinn, du kannst dich jetzt leichter behaupten und beweist im Umgang mit Vorgesetzten und Kolleg*innen Geschick und Feingefühl. An Ideen und Kreativität fehlt es dir ebenfalls nicht – für unvorhergesehene Probleme findest du schnell tolle Lösungen. Auch auf deine Freizeit wirkt sich der Einfluss von Sonne und Mars positiv aus. Du spürst eine positive Energie und Lebenskraft – Power Dance Workouts sind jetzt genau dein Ding.

Fische

Fische spüren diese Woche so ein paar Hummeln im Hintern – in positiver Weise. Du freust dich und bist neugierig auf die Zukunft, möchtest aktiv mitgestalten und dich einbringen. Im Job kommt dein Elan gut an und kann auch dein Arbeitsumfeld positiv anregen. Auch in deine Liebesangelegenheiten kannst du mit deiner Gemütslage Schwung und Erfrischung bringen – wer in einer Beziehung steckt, hat gute Chancen auf ein paar prickelnde Momente mit dem Schatz. Ansonsten weckt Mars in dir nun einen ausgeprägten Bewegungsdrang kombiniert mit der Lust auf gesundes, leckeres Essen. Das tut deinem Körper und Geist gleichermaßen gut.

Jungfrau

Top Sterne prägen deine Woche, in der vor allem Liebe, Rücksichtnahme und Verständnis großgeschrieben werden. Du und deine Liebsten kommt super miteinander aus und wisst eure Gemeinschaft und euer Band mehr denn je zu schätzen. Sonne und Mars stacheln deinen ohnehin schon großen beruflichen Ehrgeiz nun noch mehr an – doch das ist aktuell eher positiv als negativ. Andere Leute zu überzeugen, fällt dir nun leicht, zudem hast du Spaß und Interesse an deinen Aufgaben. In deiner Freizeit liegt nun in der Ruhe die Kraft. Spannungen kannst du mit Mediation und Yoga lösen und so deine seelische Balance erhalten.

Weitere Tipps und Vorhersagen für diese und andere Sternzeichen findest du in unserem Wochenhoroskop!