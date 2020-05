Ein bisschen Glück bringt die Woche vom 18. bis 24. Mai auf jeden Fall uns allen: Am Donnerstag ist Himmelfahrt und für die meisten bedeutet das frei! (Und wer arbeiten muss, bekommt – hoffentlich! – immerhin einen Feiertagszuschlag ...) Außerdem beginnt am Donnerstag die Geburtstagssaison der Zwillinge – für das Luftzeichen also ein doppelter Grund zu feiern. Mit welchen Sternzeichen es das Universum kommende Woche besonders gut meint, verraten wir jetzt.

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 18. bis 24. Mai

Stier

Die Stiersaison geht zu Ende, doch der Stier dreht noch mal so richtig auf! Mars verleiht dir viel Sex-Appeal und eine Wahnsinnsausstrahlung, außerdem weißt du genau, was du willst: Abenteuer und Erotik! So wie es aussieht, hast du gute Chancen, es auch zu bekommen ... Beruflich kannst du mit Anerkennung rechnen, denn Jupiter stärkt dir den Rücken und bringt dich vielleicht sogar ziemlich groß raus. Kein Wunder, dass du bei so viel Aufwind auch privat motiviert bist und jede Menge Energie für Sport und eigene Projekte zur Verfügung hast – zumal du nachts tief und ruhig schläfst wie ein Hundebaby.

Zwillinge

Besser könnten die Sterne zum Start in die Zwillingssaison kaum für dich stehen! Venus bringt reichlich Prickeln und Liebe in dein Leben, Merkur steht dir bei beruflichen Herausforderungen zur Seite. Andere Menschen zu überzeugen, fällt dir spielend leicht. Du bist nervenstark, optimistisch und hast eine sehr positive Energie – genau das, was die Welt gerade dringend braucht. Es wird zwar nicht unbedingt deine sportlichste Woche, aber du fühlst dich ausgeglichen und zufrieden. Und das ist schließlich das Entscheidende!

Löwe

Jippieh, Venus lässt dich diese Woche zur Hochform auflaufen! Das ist nicht nur für dich eine erfreuliche Nachricht, sondern auch für dein Umfeld: Du bist noch charmanter und einfühlsamer als sonst, hast immer aufmunternde Worte oder einen lustige Geschichte parat. Im Job und Alltag machen dir jetzt vor allem kreative Aufgaben großen Spaß. Ansonsten weckt Venus neben der Stimmungskanone auch noch den Genießer in dir, du rückst bewusst die schönen Dinge des Lebens in den Vordergrund – und wie sich herausstellt, gibt es davon mehr als genug!

Waage

Deine Woche wird laut Horoskop extrem harmonisch – und damit ist deine wichtigste Voraussetzung für gute Laune schon mal erfüllt. Du bist geistig flexibel und deinen Mitmenschen gegenüber ausgesprochen wohlwollend, das Missverständnisrisiko liegt deshalb nahezu bei Null. Durch deine Offenheit beziehst du viel Inspiration aus anderen und kannst daraus die eine oder andere Idee für berufliche oder private Aufgaben generieren. Venus versorgt dich zudem mit Esprit und Lebensfreude – eine Woche zum Genießen!

