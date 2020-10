In der vorletzten Oktoberwoche gerät Mars an einen kritischen Punkt und Uranus fordert zu klaren Worten auf. Welchen Sternzeichen die Sterne jetzt insgesamt besonders viel Glück in Aussicht stellen, liest du hier.

Zum Ende der Waagesaison liegen Spannungen in der Luft: Lilith wechselt in Stier und fordert Merkur heraus, Uranus will Geheimnisse aufdecken, die besser verborgen bleiben sollten, und Mars führt uns auf Konfrontationskurs und regt zum Streiten an. Der zunehmende Mond macht zudem besonders sensible Menschen unruhig und reizbar. Aber: Nicht für alle sind die aktuellen Formationen in unserem Universum eine Herausforderung! Folgende drei Sternzeichen haben laut Horoskop eine großartige, glückliche und erfolgreiche Woche vor sich.

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 19. bis 25. Oktober

Steinbock

Venus und Jupiter schenken dir jetzt Zuversicht und Lebensfreude. Du hast Lust auf Abwechslung und probierst gerne etwas Neues aus – egal ob kulinarisch, sexuell oder Freizeitaktivitäten, Hauptsache experimentieren! Merkur hilft dir dabei, deine täglichen To Dos motiviert und effizient abzuarbeiten und gibt dir im Job den richtigen Drive. In kreativer Hinsicht bist du momentan in Topform: Du hast jede Menge Ideen und solltest sie dir am besten notieren – nicht alles lässt sich jetzt umsetzen, aber es könnte etwas für später dabei sein. Im zwischenmenschlichen Bereich dominieren Liebe und Harmonie das Bild. Falls du in einer Beziehung steckst, könnt ihr nun eure Bindung und euer gegenseitiges Vertrauen festigen.

Stier

Stiere sind in dieser Woche überaus verständnisvoll und geduldig – sowohl gegenüber anderen als auch sich selbst. Es fällt dir leicht, dir Ruhe und Erholung zuzugestehen, wovon du jetzt tatsächlich sehr viel brauchst. Für deine Liebsten bist du gerade wie eine Südseeinsel, die sie ansteuern, um zu entspannen und sich gut zu fühlen. Deine innere Ruhe und Ausgeglichenheit strahlen auf andere aus. Im Job arbeitest du nun ausgesprochen strukturiert und kannst angesammelten Ballast loswerden. Und in der Liebe sind Venus und Jupiter auf deiner Seite – bei dir kann diese Woche also wirklich nicht viel schiefgehen.

Jungfrau

Jungfrauen haben es in dieser Woche einfach drauf! Im Job kannst du deine Talente und Stärken voll ausspielen und bekommst dafür viel Anerkennung und Wertschätzung. Auf andere Menschen wirkst du jetzt gleichermaßen attraktiv und sympathisch (übrigens: Hier erfährst du, was andere an deinem Sternzeichen besonders schätzen) – du bekommst viel Aufmerksamkeit und Zuspruch und kannst die Beziehung zu deinem Lieblingsmensch stärken. Mit Venus an deiner Seite fühlst du dich zudem körperlich wie seelisch ausgeglichen. Falls nicht irgendetwas Unvorhergesehenes dazwischenkommt, wird das deine Woche – und das sei dir von Herzen gewünscht!

Weitere Tipps und Vorhersagen für diese und andere Sternzeichen findest du in unserem Wochenhoroskop!