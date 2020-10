Herzlich willkommen im November! Welche Sternzeichen gleich in der ersten Woche vom 2. bis 8. November besonders viel Glück erwartet, erfährst du hier.

Die erste Novemberwoche wird auf jeden Fall intensiv: Bei der US-Wahl am 3. November entscheidet sich, wer der nächste Präsident der USA sein wird, und in Deutschland beginnt der zweite Lockdown im Kampf gegen die Coronapandemie (welche Regeln ab dem 2. November hierzulande gelten, kannst du in unserem Artikel nachlesen). Doch unser persönliches Glück hängt bekanntlich nur bedingt von derartigen gesamtgesellschaftlichen Ereignissen ab – und so läuft bei folgenden Sternzeichen in der Woche ab dem 2. November laut Horoskop fast alles genau so, wie sie es sich wünschen. (Übrigens für alle, die es interessiert: Donald Trump ist Zwillinge, Joe Biden Skorpion ...)

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 2. bis 8. November

Löwe

Löwen bekommen nun positive Einflüsse von Mars, Merkur und Venus zu spüren. Zwischenmenschlich könnte es prickeln, Paare haben ein paar romantische Stunden miteinander. Im Job bist du jetzt einsatzfreudig und flexibel, was sich relativ schnell auszahlen wird. Körperlich wie geistig bist du nun nahe an deiner Bestform, du hast Lust dich zu bewegen und kannst beim Sport super abschalten und entspannen.

Jungfrau

Jungfrauen blicken jetzt trotz aller widrigen Umstände optimistisch in die Zukunft. Du weißt, dass du nicht alleine bist und Menschen in deinem Leben hast, auf die du dich verlassen kannst, komme, was wolle. Und dass einer davon du selbst bist. Sonne und Jupiter motivieren dich, im Job alles zu geben und dein Output ist extrem hoch. Du hast einen guten Durchblick und siehst, wo du Prozesse optimieren und Kosten sparen kannst. In deiner Lebensführung hat Gesundheit für dich oberste Priorität, Saturn fördert zurzeit bei dir die Fähigkeit, dich zu entspannen und innerlich zur Ruhe zu kommen – ideal für diese turbulente Woche, in der wir sowieso nichts weiter tun können als herunterzufahren.

Schütze

Venus und Mars helfen dir dabei, Ordnung in deine Beziehungen zu bringen. Du kannst jetzt leichter unterscheiden zwischen Menschen, die dir gut tun und die du in deiner Nähe haben möchtest, und Leuten, die du eher zu deinem weiteren Bekanntenkreis zählst. Paare haben Lust auf Leidenschaft und Experimente im Bett. Beruflich unterstützt dich vor allem Merkur im zwischenmenschlichen Bereich. Du kommunizierst offen und kannst gut auf andere Menschen eingehen. Generell agierst du jetzt souverän sowie mit viel Klugheit und Bedacht, außerdem findest du kreative Lösungen für außerordentliche Probleme. Auf gesundheitlicher Ebene schiebt dich Mars an und spendiert dir eine Extraportion Energie und Motivation. Egal wie das Novemberwetter ist, du musst jetzt raus an die frische Luft – die Natur ist eine besondere Quelle der Kraft und Erholung für dich.

