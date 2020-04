Es fühlt sich zwar ein bisschen so an, als würde die Welt stillstehen, doch die Zeit läuft weiter: Ab Dienstag, 21. April feiern Stiere ihre Geburtstage und in der Nacht zu Donnerstag ist schon wieder Neumond. Welchen Sternzeichen das Horoskop generell in der Woche vom 20. bis 26. April am meisten Glück verspricht, verraten wir jetzt.

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 20. bis 26. April

Steinbock

Deine Woche wird zwar weder besonders aufregend noch prickelnd, aber für dich ist das total okay – du schätzt die Kleinigkeiten und genießt deine Zeit zu Hause. Schließlich ist dir bewusst, dass du früher oder später wieder feiern, ins Kino gehen und mit Freunden im Café sitzen kannst. Bis es so weit ist, übst du dich in Geduld und machst das Beste draus. Jupiter bringt dir zudem Glück im Job: Unter Umständen kannst du aufsteigen, auf jeden Fall hast du einen ungewöhnlich guten Weitblick für deinen beruflichen Weg. Auch sportlich spendiert dir Jupiter Kraft und Motivation, ruhiges und konzentriertes Powertraining bekommt dir jetzt am besten. Tüpfelchen auf dem i deiner Woche: Du schaffst es gut, deine Gedanken am Abend zur Ruhe zu bringen, sodass du dich super ausschlafen kannst.

Wassermann

Venus und Mars senden jede Menge Liebe und Harmonie in dein Leben. Große Gefühle, starke Anziehungskraft, tolle Gespräche – und trotzdem fühlst du dich entspannt und ausgeglichen. Generell kannst du dich diese Woche super ausdrücken, bist flexibel und hast kreative Ideen, mit denen du andere Leute mitreißt und motivierst. Da sowohl Mars als auch Saturn derzeit im Wassermann anzutreffen sind, hast du nun gleichermaßen Ausdauer wie Konzentration und innere Balance. Dadurch fällt es dir leicht, deine innere Mitte zu finden.

Waage

Deine Sterne versprechen diese Woche Lust und Leidenschaft. Egal ob alleine oder mit deinem Schatz, für dich sind auf jeden Fall ein paar heiße Momente drin. Auch sonst fehlt es dir nicht an Motivation: Die Ideen sprudeln nur so aus dir heraus und du bist eine riesige Bereicherung für jedes Team. Deine sportlichen Ambitionen sind groß und Mars macht dich beweglich. Venus bringt dir eine Phase, in der du intensiv genießen und es sich gut gehen lassen. Du powerst nicht nur, sondern pflegst dich auch bewusst. Eine perfekte Kombi, die dir dabei hilft, den Kopf freizukriegen. Du kannst mehr Distanz zu den Themen aufbauen, die du sowieso nicht ändern kannst.

Weitere Tipps und Vorhersagen für diese und andere Sternzeichen findest du in unserem Wochenhoroskop!