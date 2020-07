In der Woche vom 20. bis 26. Juli wechseln wir von der Krebs- in die Löwesaison. Welchen Sternzeichen unter anderem das laut Horoskop am meisten Glück bringt.

Die schlechte Nachricht zuerst: Die Krebssaison geht schon wieder zu Ende. Nun aber die gute Nachricht: Das Leben geht weiter, und zwar mit der Saison des Löwen. Und die beste Nachricht überhaupt: Tatsächlich haben die Sterne in der Wechselwoche vom 20. bis 26. Juli für nahezu alle Sternzeichen positive Vibes und Energien im Gepäck – doch bei folgenden Glückspilzen schießen sie den Vogel ab.

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 20. bis 26. Juli

Löwe

Wen wundert's, dass der Löwe pünktlich zum Beginn seiner Geburtstagssaison aufdreht? Venus und Mars sind zur Stelle, um dir insbesondere in Liebesdingen alle deine Wünsche zu erfüllen. Motto der Woche: Verwöhnen und verwöhnen lassen! Zärtlichkeit bekommst du jetzt jedenfalls reichlich. Auch außerhalb des Schlafzimmers läuft's super: Du wirkst selbstsicher, Mars spornt dich an und bringt dich schnell voran. Trotzdem bist du loyal und achtest darauf, anderen nicht das Wasser abzugraben. Neben deinem marsianischen Energy Boost erlebst du dank Venus auch in Sachen Charisma ein High, so fühlst du dich rundum wohl und bist gerne aktiv – sowohl sozial als auch körperlich.

Skorpion

An kreativen Ideen mangelt es dir jetzt ganz und gar nicht. Das Beste daran ist: Du weißt genau, wie du sie umsetzen kannst! Ein weiterer Pluspunkt: Auf andere wirkst du momentan außerordentlich stark und überzeugend und so fällt es dir spielend leicht, sie für deine Pläne zu gewinnen. Allerdings wirkst du nicht nur stark, sondern bist es auch, denn diese Woche findest du die ideale Verbindung zwischen Vergnügen und Gesundheitsbewusstsein. Du ernährst dich gesund, hast Lust auf Sport und bist mental in einer sehr guten Verfassung. Du baust körperlich und seelisch so richtig auf – und das spürt auch dein Umfeld.

Schütze

Du punktest diese Woche vor allem mit deiner grenzenlosen Begeisterungsfähigkeit und Einsatzfreude. Dein Schwung zieht viele Menschen mit und motiviert nahezu jeden, der mit dir in Kontakt kommt. Darüber hinaus bist du schlagfertig und souverän, du fühlst dich entspannt und nimmst die Dinge, wie sie kommen. Deine Energie reicht jetzt nicht nur für Bewegung und berufliche To-Dos, sondern lässt dich auch sozial sehr aktiv werden. Du verbringst gerne möglichst viel Zeit mit Freund*innen und beziehst daraus Kraft und Inspiration. Glaubt man dem Horoskop, stehen dir diese Woche auf jeden Fall ein paar sehr schöne Sommertage und - abende bevor.