Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 22. bis 28. Juni

Aus astronomischer Sicht starten wir in die erste Sommerwoche, außerdem beginnt die Geburtstagssaison der Krebse, der Mond nimmt zu und die Sommersonnenwende ist schon wieder vorbei. Welchen Sternzeichen das Horoskop insgesamt eine besonders gute Woche prophezeit, verraten wir jetzt.

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 22. bis 28.6.

Steinbock

Prickelnde Einflüsse von Mars und Jupiter heizen dir ordentlich ein und verleihen dir eine sexy Ausstrahlung. Du wirkst auf andere gleichermaßen anziehend, verführerisch und überzeugend. Eine gute Gelegenheit also, deinen Willen durchzusetzen.😉Auch beruflich stehst du diese Woche oft im Mittelpunkt und bekommst viel Anerkennung, da du motiviert und voller Elan bei der Sache bist. Alles in allem startest du mit jeder Menge Power und Rückenwind in den astronomischen Sommer.

Krebs

Sonne und Mars schieben dich an und wecken deine Lust auf Gesellschaft und neue Kontakte. In der Liebe sind erotische Momente drin und beim Sex bist du ausgesprochen offen und experimentierfreudig. Beruflich hast du ebenfalls richtig Bock darauf, dich einzubringen und vollen Einsatz zu zeigen – und wirst dafür glücklicherweise auch belohnt. Merkur deutet an, dass sich deine finanzielle Lage demnächst verbessern könnte. Laut Horoskop fühlst du dich diese Woche rundum wohl und bist aus kosmischer Sicht auf dem Höhepunkt deiner Leistungskraft und Attraktivität. Was du auch angehst, jetzt wird dir nichts zu viel und du strahlst mit der Sonne um die Wette.

Jungfrau

Deine Woche wird zwar herausfordernd, aber die Sterne stehen hinter dir und bieten die Gelegenheit, dich zu beweisen und dein Selbstvertrauen zu stärken. In deinem Privatleben ist Fingerspitzengefühl gefragt, doch wenn du gelassen bleibst und auf dein Gegenüber eingehst, kannst du die Bindung zwischen euch vertiefen. Im Job sind Konzentration und Disziplin gefragt – aber das ist ja genau deine Spezialität! Laut Merkur erweitert sich demnächst dein finanzieller Spielraum und du gewinnst an Freiheit und Möglichkeiten. In deiner Freizeit empfehlen dir die Sterne möglichst viel zu entspannen und dich nicht zusätzlich zu belasten – ein Picknick am See oder ein Abend auf dem Balkon sind jetzt definitiv besser für dich als eine Runde Joggen oder anstrengende Abend-Workouts.

