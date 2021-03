Die Sonne strahlt uns nun vom Widder aus auf unsere Köpfe – und laut Horoskop haben vor allem folgende Sternzeichen in der Woche vom 22. bis 28. März Grund, mit ihr um die Wette zu strahlen.

Frühling, Widdersaison und dann auch noch ein Vollmond – in der Woche vom 22. bis 28. März ist einiges los. Merkur und Neptun befinden sich nun beide im Tierkreiszeichen Fische. Das belebt unsere Kreativität und Fantasie. Sich dem Träumen hinzugeben, ist jetzt die Empfehlung der Sterne, denn wer die Gedanken schweifen lässt, kann dabei verborgene Schätze entdecken – sowohl in sich selbst als auch im Außen. In der Deutung anderer sollten wir uns jedoch bewusst sein, dass wir stets interpretieren und jede unserer Wahrnehmung gefärbt ist durch unser eigenes Selbst. Gerade jetzt, da unsere Fantasie sehr angeregt ist, könnte das für unser Verhalten eine große Rolle spielen ... Welche Sternzeichen laut Horoskop in der Woche vom 22. bis 28. März besonders positive Einflüsse aus unserem Universum abbekommen, verraten wir jetzt.

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 22. bis 28. März

Wassermann

Kühne Hoffnungen, aber dabei bescheidene Erwartungen. Ausgefallene Ideen zulassend, aber dabei die Realität nicht vergessend. Diesen Balanceakt bekommt der Wassermann jetzt ausgezeichnet hin. Du nimmst Anregungen und Inspirationen auf und lässt dich davon beflügeln – ohne den Anspruch zu haben, tatsächlich abzuheben. Du gehst auf andere ein, bist voller Verständnis, weißt dich zugleich jedoch abzugrenzen und vertraust auf dein Gefühl. Du weißt die Chancen jetzt einfach zu nutzen, die sich dir bieten. Und egal, was sich daraus am Ende ergibt: Darauf kannst du stolz sein, denn mehr kannst du nicht tun.

Widder

Dem Widder bieten die Sterne nun die Möglichkeit bzw. legen ihm sogar nahe, Dinge, ohne zu hadern, geschehen zu lassen, anderen zu vertrauen und Aufgaben abzugeben. Und nur so viel: Das zu tun, ist für dich jetzt der Schlüssel zum Glück. Dadurch gewinnst du Zeit und Kraft, die du in Menschen und Aktivitäten investieren kannst, die dir gut tun. Beziehungen pflegen, dich selbst kennenlernen und Interessen entdecken – dazu regen die Sterne nun an, denn darin liegt jetzt die Quelle deiner Kraft und Lebensfreude.

Schütze

Wow! Schützen umgibt in dieser Woche eine Aura, der man sich kaum entziehen kann. Du strahlst zugleich Ausgeglichenheit und innere Klarheit aus sowie Leichtigkeit und eine Lebenslust, die ansteckend ist. Du weißt, was du willst, was du kannst und was du brauchst und lässt dich von nichts und niemandem verunsichern. Du bist nun im Begriff, eine Geschichte fortzusetzen, die du in deiner Vergangenheit bereits begonnen hattest, aber damals nicht bereit warst, weiter zu verfolgen. Auch wenn du sie eine Zeitlang hast ruhen lassen, irgendwie war dir immer klar, dass du zu ihr zurückkehren würdest. Weil du stets gespürt hast: Das ist deine Geschichte. Und jetzt bist du endlich wieder dran.