Die Jungfrau-Saison startet zwar für einige Sternzeichen eher holprig und konfliktreich – doch drei Sternzeichen haben in der Woche vom 24. bis 30. August auch jede Menge Glück.

Da ist es auch schon wieder so weit: Die letzte (ganze) Augustwoche liegt vor uns. Aber wir wissen ja: Nur dadurch, dass etwas zu Ende geht, kann etwas Neues beginnen ... Bei welchen Sternzeichen sich der August mit ganz besonders lieben Grüßen verabschiedet und wem die Sterne vom 24. bis 30. August überaus wohl gesonnen zu sein scheinen, verraten wir jetzt.

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 24. bis 30. August

Wassermann

Herzlichen Glückwunsch: Du hast diese Woche Powerplanet Mars auf deiner Seite! Deinen Mitmenschen begegnest du selbstsicher und bestimmt, was sowohl in engeren, privaten Beziehungen gut ankommt als auch im beruflichen Kontext. Kein Wunder, schließlich hast du allen Grund, selbstbewusst zu sein: Deine Vorschläge sind durchdacht, deine Ideen praktikabel und deine Einwände berechtigt. Du bist jetzt eine Bereicherung für jedes Team und ein verlässlicher Fels in einer Partner- oder Freundschaft. Auch in deiner Freizeit stellst du dich gerne Herausforderungen und meisterst sie mit einem Lächeln. Eine gute Woche, um die Grenzen deiner Komfortzone zu erweitern.

Stier

Jupiter und Sonne stärken jetzt dein inneres Gleichgewicht und verleihen dir eine unerschütterliche Ruhe. Die wirkt sich auch auf deine Mitmenschen positiv aus – und macht dich für einige überaus attraktiv. Neue Bekanntschaften, die du jetzt schließt, stehen unter einem guten Stern und könnten eventuell für die Ewigkeit sein. In deinen bestehenden Beziehungen dominieren nun Gefühl, Treue und Harmonie. Auch dein Job kann von deiner inneren Ruhe profitieren: Du bist konzentriert und mit voller Überzeugung bei der Sache, darüber hinaus hast du ein gutes Gespür für Kolleg*innen und Kund*innen. Gönn dir in deiner Freizeit ruhig Entspannung und Genuss – Balance und Leichtigkeit sind gerade deine Stärken und die solltest du nicht durch Ehrgeiz und Überforderung aufs Spiel setzen.

Skorpion

Oh, là, là, dir stellen die Sterne aber ein paar heiße Momente in Aussicht! Du hast diese Woche eine sexy Ausstrahlung, mit der du in Sachen Liebe leicht bekommst, was du dir wünschst. Im Job kannst du mit glänzenden Ideen aufwarten, die du dank deines rhetorischen Geschicks gut an Mann und Frau bringst. Doch nicht nur deine Kreativität ist jetzt auf einem hohen Niveau, sondern auch dein Pragmatismus und deine Gründlichkeit: Du packst die Dinge an, beweist dabei Weitblick und leistest dir so gut wie keine Patzer. Kein Wunder, dass du dich bei so viel Erfolg auch seelisch ausgeglichen fühlst und voller Hoffnung und Lebensfreude bist. Am liebsten möchtest du manchmal die ganze Welt umarmen und lass dir eins gesagt sein: sie dich offensichtlich auch ...

