Wenn die Woche mit einem freien Montag startet, kann sie ja nur gut werden. Welche Sternzeichen vom 24. bis 30. Mai laut Horoskop besonders günstige Sterne haben, erfährst du hier.

In Europa können wir sie zwar nicht sehen – doch spüren werden viele von uns die totale Mondfinsternis am 26. Mai bestimmt. Laut Astrolog:innen bietet dieses besondere Ereignis eine gute Gelegenheit, Vergangenes sich setzen zu lassen. Ein offener, unvoreingenommener, nicht wertender Blick zurück kann nun eine sinnvolle und bereichernde Vorbereitung auf Zukünftiges sein. Venus und Merkur in Zwillinge machen Mut, sich neue, eigenere und kühnere Ziele zu setzen. Währenddessen bewahren uns Mars und Pluto davor, zu übertreiben. Keine schlechten Voraussetzungen für diese Woche, die dank Pfingsten auch noch mit einem freien Montag beginnt. Folgende Sternzeichen haben laut Horoskop vom 24. bis 30. Mai besonders schöne Tage zu erwarten.

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 24. bis 30. Mai

Wassermann

Jupiter ermutigt Wassermänner nun, ihrer rebellischen, unangepassten Seite Raum zu geben und sie offener im Alltag zu zeigen. Ungewöhnliche Ideen sind jetzt gefragt und stoßen auf großes Interesse – also immer raus damit! Saturn bewahrt das Luftzeichen davor, zu sehr abzudriften und fördert Konzentration und Fokus bei allem, was es tut. Auf den eigenen Körper zu achten und gesund zu leben, fällt Wassermännern nun besonders leicht, weil es nicht nur Freude bereitet, sondern auch schnell und deutlich spürbar belohnt wird.

Stier

Beim Stier ist derzeit viel in Bewegung. Veränderungen, die bereits in Gang sind oder kurz bevorstehen, erfüllen das Erdzeichen nun mit Begeisterung und Lebenslust, es fühlt sich mehr als bereit, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Ceres erinnert daran, nicht zu übermütig zu werden und sich auch Pausen zu gönnen, zur Besinnung und zur Entspannung. Mithilfe von Saturn werden Stiere jetzt leicht eine gesunde Balance aus Selbstförderung und -forderung auf der einen Seite und Genuss und Selbstfürsorge auf der anderen Seite finden, die die bestmögliche Basis für anstehende bzw. bereits begonnene große Weiterentwicklung bildet.

Skorpion

Skorpione können in dieser Woche einige Konflikte auflösen, die sie und ihre Beziehungen schon seit Längerem belastet und unterschwellig vergiftet haben. Vor allem Uranus ist die treibende Kraft, die nun dazu animiert, sich Problemen zu stellen, statt ihnen auszuweichen. Und die somit einen Anteil an einer wichtigen Erfahrung hat, die der Skorpion jetzt machen kann: Dass eine kurze Auseinandersetzung in der Regel weitaus weniger schlimm und schmerzhaft ist als ein lange schwelender Konflikt. Die Erleichterung und Befreiung, die sich dieser Tage aus den Klärungen im Beziehungskontext ergibt, wird sich auch auf die anderen Lebensbereiche des Wasserzeichens – Gesundheit, Job, Stimmung – positiv auswirken. Sämtliche Aufgaben, die das Leben ihm jetzt stellt, fühlen sich fair und lösbar an. Und wenn sie sich so anfühlen, dann sind sie es.

