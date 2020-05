In der letzten Maiwoche gibt es Spannungen zwischen Merkur und Venus auf der einen Seite und Neptun auf der anderen – das bewirkt bei vielen Menschen aufblühende Fantasie und eine hohe Bereitschaft, Informationen ziemlich frei zu interpretieren ... Für welche Sternzeichen die Sterne und Planeten in der Zeit vom 25. bis 31. besonders günstig stehen, verraten wir jetzt.

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 25. bis 31. Mai

Wassermann

Dir senden die Sterne in dieser Woche positive Vibes und Impulse in sämtlichen Bereichen: Venus verleiht dir ein stabiles Selbstwertgefühl, dadurch wirkst du auf andere Menschen sowohl attraktiv als auch überzeugend. Merkur schenkt dir ein gutes Gespür für lohnende Investitionen und Sonne und Venus spendieren zusammen eine Extraportion Lebensfreude und Optimismus – beste Voraussetzungen also für eine Spitzenwoche!

Widder

Du bist diese Woche äußerst experimentierfreudig und kreativ – sexuell wie auch in anderen Lebensbereichen (Job, Familie, Haushalt, Sport ...). Sonne und Wärme sind für dich jetzt absolute Energiebooster, zudem bist du mit dir im Reinen und das sieht man dir an: Dein Charisma und Temperament sind on point, dadurch hast du gute Chancen, andere zu überzeugen und für dich zu gewinnen – auch in schwierigen Angelegenheiten ...

Krebs

Du hast diese Woche Mars auf deiner Seite und das bedeutet vor allem: Jede Menge Mut und Power! Deine alltäglichen Aufgaben gehen dir leicht von der Hand, außerdem bist du flexibel und kannst dich sehr schnell auf neue Herausforderungen einstellen. Gegenüber deinen Mitmenschen bist du aufmerksam und offen, was dich zu einem beliebten Ansprechpartner und Ratgeber für unterschiedliche Probleme macht. Gleichzeitig kannst du dich dabei aber gut abgrenzen und um dich selbst kümmern, sodass du ausgeglichen und fröhlich bleibst – Respekt, das muss man erstmal hinkriegen!

Skorpion

Hui, Mars heizt dir ordentlich ein, und zwar im positiven Sinne: Deine Leidenschaft bringt Schwung und Erotik in dein Liebesleben. Im Job bist du mit Motivation und Begeisterung bei der Sache, selbst komplizierte Tasks bewältigst du daher mit Freude und Perfektion. Du genießt es, an deine Grenzen zu gehen und dich auszupowern, findest dabei jedoch immer wieder zu dir und deiner inneren Ruhe, um deinen Energiespeicher aufzufüllen. Übrigens: Die Sterne raten dir zu zielgerichtetem Networking, denn du könntest jetzt Verbindungen knüpfen, von denen du in Zukunft profitierst.

Weitere Tipps und Vorhersagen für diese und andere Sternzeichen findest du in unserem Wochenhoroskop!