Skorpion-Saison, Vollmond und ein neuer Monat – für welche Sternzeichen die Woche vom 25. Oktober bis 1. November laut Horoskop besonders smooth und erfolgreich wird, liest du hier.

Beginnen wir die Skorpion-Saison doch gleich mal mit einer guten Nachricht: Die negativen Auswirkungen des rückläufigen Mars klingen ab und es geht insgesamt für die meisten wieder sachte bergauf (zumindest wenn "nicht bergab" das neue bergauf ist ...). Der Stier-Vollmond am Samstag fördert bei einigen Menschen Liebe und Zuversicht und setzt zum Teil ungeahnte Kräfte frei. Richtig bessern wird sich die Lage für die Mehrheit zwar erst im November, aber der positive Trend ist bereits zu erahnen. Welche Sternzeichen schon in dieser Woche vom 25. Oktober bis 1. November eine Extraportion Glück und Energie erwarten können, verraten wir jetzt.

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 25. Oktober bis 1. November

Fische

Wow! Fischen gelingt in dieser Woche der schwierige Spagat zwischen Empathie und Stärke noch besser als sonst. Einerseits trittst du nun sehr selbstbewusst auf und bist überaus klar und ehrlich in deinen Äußerungen (warum auch nicht, schließlich tust du damit niemandem weh). Andererseits gehst du auf deine Mitmenschen ein und handelst mit viel Bedacht und Feingefühl. Das wirkt sich sowohl auf dein Privatleben als auch auf deinen Job positiv aus. Hinzu kommt, dass du dich auf dein Gespür zurzeit ausgezeichnet verlassen kannst: Du fühlst, was jetzt wichtig ist und Priorität in deinem Leben haben sollte, und was sich von allein erledigen wird. Einer smoothen Woche steht aus astrologischer Sicht nicht viel im Wege.

Löwe

Hat da jemand Erotik gesagt? Löwen blühen diese Woche körperlich auf und bekommen das besonders in Sachen Sex-Drive zu spüren. Liierte fühlen sich zu ihrem Partner hingezogen und haben schöne Momente zu zweit, Singles vergnügen sich allein, doch beides führt zum selben Ergebnis: Gute Laune und Ausgeglichenheit. Beste Voraussetzungen, um über neue Projekte nachzudenken und sie gegebenenfalls anzugehen, denn jetzt findest du eine optimale Balance aus Klarsicht bzw. Vernunft und Elan bzw. Leidenschaft. Ja ja, deine Sterne müsste man mal haben.😉

Skorpion

Skorpione ruhen momentan in sich und das wirkt sich auf alle Lebensbereiche positiv aus. In privaten Beziehungen wächst insbesondere dein Vertrauen in deine Liebsten und du kannst dich besser öffnen und fallenlassen. Das Miteinander ist harmonisch, weil du nicht jedes Wort auf die Goldwaage legst, sondern einfach auch mal gute Absichten unterstellen und etwas auf sich beruhen lassen kannst. Im Job bringst du die Dinge auf den Punkt und kommunizierst klar und unmissverständlich. Dabei weißt du stets genau, wovon du redest, und das bleibt niemandem verborgen. Laut Horoskop bist du jetzt körperlich fit und geistig ausgeglichen, konzentriert sowie hundertprozentig beieinander – bleibt also nur noch zu hoffen, dass die Sterne wirklich recht haben!

