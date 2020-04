Puh, wie die Zeit vergeht! In Kalenderwoche 18 tanzen wir aus dem April in den Mai – in diesem Jahr allerdings nur alleine oder maximal zu zweit. Welchen Sternzeichen das Horoskop in dieser kurzen Arbeitswoche besonders viel Glück und gute Laune verspricht, verraten wir jetzt.

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 27. April bis 3. Mai

Fische

Bei dir steht die Woche ganz im Zeichen der Selbstfindung. Wer bist du? Wer möchtest du sein? Was hat dich besonders geprägt? Momentan siehst du die Dinge ausgesprochen klar und erkennst deshalb vieles, was dir bislang verborgen war. Das sollte einerseits dein Selbstbewusstsein stärken, kann dir andererseits aber auch neue Ziele und Perspektiven vorgeben, die dir wiederum Mut und Hoffnung schenken. Vor allem Sonne und Jupiter spendieren dir für deinen Selbstfindungstrip die nötige Ruhe und Gelassenheit – und bringen dich damit ein gutes Stück voran.

Widder

Während die meisten Menschen zur Zeit eher durchhängen, bist du voller Lebenslust und Energie! Offen, kommunikativ, aktiv und entschlussfreudig – deine generellen Stärken kommen auch in dieser Woche ganz groß raus. Zudem verleihen dir Mars und Saturn ein starkes Charisma und Selbstvertrauen, was dich auf andere vertrauenswürdig und kompetent wirken lässt. Zwar würdest du gerne noch mehr unternehmen, als du aufgrund der aktuellen Umstände kannst, aber auch so findest du einen Weg, deine Energie sinnvoll einzubringen.

Stier

Zunächst einmal für den Fall, dass du diese Woche dran bist: Happy Birthday, hoch sollst du leben und wie schön, dass du geboren bist! Die Sterne und Planeten sind derzeit auf deiner Seite. Vor allem Sonne und Merkur stärken dir den Rücken und unterstützen dich dabei, dir treu zu bleiben und auf deine Bedürfnisse einzugehen – und in erster Linie sind das: Ruhe und Frieden! Voraussichtlich wirst du in diesen Tagen einige sehr schöne Momente im Freien erleben, die dich entweder einem lieben Menschen oder dir selbst näher bringen.

Krebs

Dir spendieren die Sterne und Planeten diese Woche eine große Portion Zuversicht! Vor allem Merkur und Neptun stehen dir zur Seite und machen dich jetzt wieder deutlich belastbarer und ausgeglichener als in den vergangenen Wochen. Für deine Mitmenschen bist du dieser Tage eine wichtige Stütze und das gibt auch dir ein gutes Gefühl. Generell bist du zur Zeit eine große Bereicherung für jedes Team – sowohl im privaten Bereich als auch beruflich.

