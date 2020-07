Der Juli verabschiedet sich und der August begrüßt uns mit jeder Menge Wärme und Energie. Hier erfährst du, welche Sternzeichen besonders gut in den neuen Monat starten.

Wehmütig, dass der Juli schon wieder zu Ende geht? Dafür gibt's überhaupt keinen Grund! Wandel und Veränderung sind Wesenszüge des Lebens – und damit etwas Gutes! Das Ende des Julis ermöglicht den Beginn des Augusts, der genauso schön oder sogar schöner werden kann als der Juli. Jedes Ende ist ein Neuanfang und wenn sich die Dinge nicht ändern würden, ginge auch die Coronapandemie nie vorbei. Also: Begrüßen wir lieber den August mit Freude als den Juli mit Schmerz zu verabschieden! Folgenden Sternzeichen dürfte das besonders leichtfallen, denn sie erwartet laut Horoskop vom 27. Juli bis zum 2. August eine super Woche.

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 27. Juli bis 2. August

Wassermann

In Sachen Liebe sieht es bei dir ganz nach einer Glückssträhne aus! Singles beamen sich langsam, aber sicher auf Wolke sieben, dein Flirt ist ein echter Volltreffer. Jetzt gilt es, aktiv zu werden und dein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Bei Paaren wird's wunderbar harmonisch und die Lust aufeinander ist groß. Auch im Job läuft es geradezu kreisrund: Du hast kreative Ideen und entwickelst innovative Konzepte , was nicht ungesehen bleibt – du hinterlässt einen bleibenden, positiven Eindruck. Dank deines derzeit hohen Energieniveaus bist du zudem engagiert und einsatzbereit und kannst auch deine Kollegen mitreißen und unterstützen. Generell verpasst dir Venus jetzt jede Menge Charisma und Mars enorme Power – das ist die perfekte Mischung für alles, was Spaß macht und Selfcare. Du hast einen guten Rhythmus gefunden, Körper und Seele harmonieren perfekt. Alles in allem kannst du dir jetzt mehr zutrauen als sonst.

Stier

Stiere verfügen diese Woche über eine große mentale Stärke und wissen genau, was sie wollen. Du stehst zu deinen Überzeugungen und wirst dafür von deinem Umfeld respektiert – privat wie auch beruflich. So viel ist sicher: Deine Ehrlichkeit lässt dich nicht nur nachts ruhig schlafen, sondern wird sich langfristig für dich auszahlen und dich weiterbringen. Gute Gespräche mit Menschen, die ähnlich ticken wie du, bestärken dich jetzt zusätzlich in deinen Ansichten und Werten und schenken dir außerdem Inspiration. Einer wundervollen Woche steht mit ein paar sehr schönen Momenten steht aus astrologischer Sicht kaum etwas im Wege.

Löwe

Sonne und Mars versorgen dich mit einer Extraportion Lebensfreude und Dynamik. Das strahlst du auch aus und ziehst dadurch genau die richtigen Leute an: Diejenigen, die etwas erleben wollen! Während du deinen Kopf durchsetzt und die Dinge genau nach deinen Vorstellungen laufen, haben deine Mitmenschen das Gefühl, du tätest ihnen einen Gefallen – ziemlich praktisch für dich, denn so gewinnst du doppelt. Im Job erhältst du viel Anerkennung für deine Arbeit und deine Ideen, bist gefragt und kannst deine Talente optimal einsetzen. Du bist hoch motiviert und treibst vor allem kreative Projekte voran. Viel besser könnte es aus astrologischer Sicht kaum laufen – doch für dein Glück verantwortlich bist und bleibst natürlich in erster Linie du selbst.