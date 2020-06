Da ist es auch schon so weit: Wir wechseln von der ersten in die zweite Jahreshälfte. Für welche Sternzeichen die laut Horoskop mit einer Glückssträhne beginnt.

Das erste Halbjahr ist so gut wie rum, doch das zweite liegt noch neu und unverbraucht vor uns. Für welche Sternzeichen die Sterne in der Woche vom 29. Juni bis 5. Juli am günstigsten stehen, verraten wir jetzt.

Horoskop: Diese Sternzeichen haben in der Woche vom 29.6. bis 5.7. am meisten Glück

Fische

Fische fühlen sich diese Woche super selbstbewusst. Besonders im zwischenmenschlichen Bereich wissen sie genau, was sie wollen, und machen keine faulen Kompromisse – müssen es aber auch nicht, weil sie äußerst geschickt kommunizieren und ein gutes Gespür für ihre Mitmenschen haben. Sowohl im privaten Bereich als auch im Job fällt es dir daher leicht, andere von deinen Ideen und Vorstellungen zu überzeugen. Finanziell stellen dir die Sterne Glück in Aussicht, das Blatt wendet sich offenbar zum Besseren. Auf deine körperliche und psychische Verfassung wirken sich besonders Sonne und Jupiter positiv aus. Du traust dir mehr zu als sonst und spürst genau, dass du vieles selbst in der Hand hast.

Skorpion

Skorpione wirken momentan ungemein anziehend und attraktiv auf ihre Mitmenschen – und auch bei dir könnte jemand, der dir über den Weg läuft, unerwartet Schmetterlinge im Bauch auslösen. Merkur unterstützt dich diese Woche bei den Themen Networking und Finanzen. Du bist gut darin, deinen Standpunkt zu vertreten – verdankst deine Überzeugungskraft neben deinen Argumenten aber auch deinem Charme. Generell dominiert bei dir nun ein leichtes Summerfeeling und du verfügst über eine hervorragende Kondition. Merkur liefert starke Nerven und die Sonne Lebenskraft und Zuversicht. Zudem kannst du dich fast auf Knopfdruck entspannen und merkst besser als an anderen Tagen, was dir auf lange Sicht gut bekommt.

Schütze

Mars bringt Schwung in dein Liebesleben. Du gehst auf andere zu und kannst mögliche Konflikte und Missverständnisse schnell und friedlich klären. Generell zeigst du jetzt gerne Initiative: Statt lange zu reden und nachzudenken, gehst du die Verwirklichung deiner Vorhaben mutig und beherzt an – das lässt dich bei anderen in einem guten Licht dastehen. Du bist in Topform, doch dabei fällt es dir leicht, Energie zu tanken und dich ganz bewusst auf deine körperlichen Bedürfnisse zu konzentrieren. Fazit: Du kannst dir jetzt auf allen Ebenen mehr zutrauen – und wirst dich nicht enttäuschen.

Weitere Tipps und Vorhersagen für diese und andere Sternzeichen findest du in unserem Wochenhoroskop!