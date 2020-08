Die Woche vom 3. bis 9. August beginnt mit einem strahlenden Vollmond. Welche Sternzeichen laut Horoskop mit einem Strahlen Vollgas geben können, liest du hier.

Die irdische Lage ist für viele von uns nach wie vor fordernd und zwingt uns dazu, zu reflektieren und persönlich zu reifen. Immerhin schenken uns die Sterne dabei Sicherheit, Zuversicht und Energie und besonders folgende Sternzeichen bekommen davon in der 32. Kalenderwoche eine extragroße Portion.

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 3. bis 9. August

Zwillinge

Wenn man dir einen Rat für diese Woche geben wollte, wäre der einzig sinnvolle und angebrachte der folgende: Verlass dich auf dein Gefühl und glaub an dich! Du triffst jetzt intuitiv die besten Entscheidungen und häufig bedeutet das: Nicht diskutieren – machen! Spontan kommst du auf die kreativsten Konzepte und hast dazu auf Anhieb eine Idee, wie sie sich in die Tat umsetzen lassen. Im Job punktest du mit Vielseitigkeit und Schnelligkeit, privat ziehst du die Leute mit Lässigkeit und Humor in deinen Bann – Venus steigert zudem deinen Sex-Appeal, den du gekonnt einsetzt, um dir das Leben ordentlich zu versüßen ... Wenn alles nach dem Plan deiner Sterne läuft, steht dir eine großartige Woche bevor – und die sei dir von Herzen gegönnt!

Löwe

Nach wie vor sind die Sterne in der Löwesaison voll und ganz auf deiner Seite: Ein feuriger Mars treibt dich an und so erlebst du in Sachen Power und Motivation jetzt eine der besten Phasen des Jahres. Auch Sonne und Merkur stärken dir den Rücken und helfen dir vor allem in beruflicher Hinsicht, andere von dir zu überzeugen und dich durchzusetzen. Ebenso rund läuft es bei dir in Bezug auf Liebe und Leidenschaft: Du bekommst, wen oder was du dir wünschst, ohne darum großartig kämpfen zu müssen. Dein Charme und deine Ausstrahlung machen dich unwiderstehlich und bescheren dir mit hoher Wahrscheinlichkeit ein paar lustvolle Momente.

Schütze

Wow, deine Powersterne müsste man haben! Schützen sind derzeit in Topform und haben eine schier unerschöpfliche Energie. Du bist aufmerksam und hellwach, steckst voller Lebensfreude und Abenteuerlust. Sonne und Mars verleihen dir zudem eine Extraportion Charisma, sodass du auf andere Menschen sympathisch und anziehend wirkst. Auch Businessplanet Merkur spielt in deinem Team und lässt dich im beruflichen Kontext ausgesprochen souverän und überzeugend auftreten. Deine Motivation ist unerschütterlich. Wenn es nach den Sternen geht, gibt es für dich jetzt keinen Grund, auf die Bremse zu treten. Wir wünschen viel Spaß und gute Reise!

Weitere Tipps und Vorhersagen für diese und andere Sternzeichen findest du in unserem Wochenhoroskop!