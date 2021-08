© More Than Production / Shutterstock

Neuer Monat, neues Glück? Na klar. Für folgende Sternzeichen stehen die Sterne in der Woche vom 30. August bis 5. September laut Horoskop jedenfalls super.

Nachdem die Saison der Jungfrau bereits vergangene Woche begonnen hat, nähert sich langsam auch der Löwe-Mond-Zyklus seinem Ende, der mit dem Neumond am 8. August begonnen hatte. Der abnehmende Mond in der Woche vom 30. August bis 5. September lädt dazu ein, sich zu sammeln und zu sortieren, um zum Jungfrau-Neumond am 7. September ein neues Kapitel aufschlagen zu können. Die Dinge dazu aus einer veränderten, fantasievollen Perspektive zu betrachten, ist der Rat von Merkur, denn davon können nun stattfindende Heilungsprozesse erheblich profitieren. Venus stimmt mit ein und ermuntert dazu, das Leben zu genießen und Möglichkeiten mutig und beherzt zu ergreifen, die sich darbieten.

Folgenden Sternzeichen stellt das Horoskop vom 30. August bis 5. September eine besonders glückliche und erfreuliche Woche in Aussicht.

Horoskop: Das sind die Glückspilze vom 30. August bis 5. September

Stier

Dem Stier kommt in dieser Woche seine Stärke zugute, in fordernden, komplexen Situationen Ruhe und einen klaren Kopf bewahren zu können. Du bleibst in deiner Mitte und lässt dich weder verunsichern noch stressen. Du bist die Person, die die Dinge richtig einordnet und sinnvolle Prioritäten setzt, und wenngleich dein Umfeld gerade vielleicht etwas aufgeschreckt ist, wird es das schnell erkennen und dich für deine Besonnenheit schätzen. Beruflich könnten sich daraus Chancen entwickeln, die mit einem Mehr an Freiheit, aber auch Verantwortung einhergehen.

Jungfrau

Der Jungfrau möchten die Sterne nun sagen: Schau dir an, was du hast und erkenne, wie zufrieden du sein kannst, anstatt darüber nachzudenken, was dir fehlt und was noch mehr da sein könnte. Vor allem im zwischenmenschlichen Bereich erfährst du nun sehr viel Liebe und Innigkeit (gegebenenfalls auch Leidenschaft). Für deine Aufgabe, die da lautet, Nähe zuzulassen und anderen zu vertrauen, bist du bereit, denn die innere Stärke dazu besitzt du schon lange. Was berufliche To Dos und sonstige Pflichten angeht, rät der Kosmos, weniger über das Wie nachzudenken – denn was du anpackst, machst du grundsätzlich gut genug.

Skorpion

Skorpione erkennen mit Hilfe von Uranus nun sehr klar, an welchen Stellen ihrer Überzeugungen und Haltung sie festgefahren sind und etwas korrigieren müssen – und können aus dieser Erkenntnis überraschend leicht Konsequenzen ziehen. Du bist aufgeschlossen und bereit dazu, loszulassen, was dich blockiert oder belastet. Vor allem im zwischenmenschlichen Miteinander wird das unmittelbar belohnt und spürbar wertgeschätzt. Das hebt deine Stimmung und bestätigt dich auf deinem gesunden Kurs.

Verwendete Quelle: Brigitte-Zweiwochenhoroskop