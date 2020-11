Ist es zu fassen? Der Dezember ist da! Welche Sternzeichen den mit einer besonders glücklichen Woche beginnen, erfährst du hier.

In der ersten Dezemberwoche ist besondere Besonnenheit gefragt: Neptun entwickelt nun eine starke Wirkung und fördert unsere Wünsche und Vorstellungen zu tage. Problem: Sie können unter Umständen unseren Blick auf die Realität verklären ... Wegweisende Entscheidungen sollten wir jetzt am besten gleich mehrmals überschlafen, zudem kann es nicht schaden, sich Rat von anderen einzuholen und darauf auch zu hören. Folgende Sternzeichen brauchen sich nicht allzu große Sorgen zu machen – ihnen stehen die Sterne in der Woche vom 30. November bis zum 6. Dezember die meiste Zeit zur Seite.

Horoskop: Das sind die Glückspilze vom 30. November bis 6. Dezember

Steinbock

Steinböcke haben nun eine außerordentlich sympathische, um nicht zu sagen unwiderstehliche, Ausstrahlung – zu blöd, dass sie mit der nicht durch die Clubs oder um die Häuser ziehen können ... Aber was soll's, auch so fördert dein äußeres Strahlen nun dein inneres Wohlbefinden und Selbstbewusstsein. Du bist mit dir im Reinen und das wirkt sich positiv auf deine Stimmung und deine Beziehungen aus. Auch für berufliche Vorhaben stehen deine Sterne gut: Du bist gleichermaßen kreativ wie motiviert, scheust keine Verantwortung oder neue Herausforderungen. In deiner Freizeit schaltest du dafür gerne einen Gang runter und genießt Ruhe und Mußestunden, wann immer es geht. Genau richtig, schließlich ist der Winter noch lang und unser aller Energiehaushalt endlich. Mit deiner Strategie hältst du bestimmt am längsten durch.

Widder

Eine super Woche für liierte Widder: Mit Sonne und Mars im Rücken läuft's sowohl im Bett als auch auf emotionaler und kommunikativer Ebene top. Singles sind sich selbst genug und genießen ihre Freiheit, tun und lassen zu können, was sie wollen. Beruflich hast du jetzt sehr viel Selbstvertrauen und verfolgst zielstrebig deinen Weg. Merkur unterstützt bei der Finanzplanung – du hast nun ein gutes Gespür für Sparpotenziale und sinnvolle Ausgaben. Körperlich brauchst du jetzt möglichst viel Action und Herausforderung. Nur wenn du dich so richtig auspowern kannst, fühlst du dich wohl und ausgeglichen.

Löwe

Wow, Löwen können diese Woche einfach jeden von sich überzeugen! Mit deinem Charme und deinem Einfühlungsvermögen sicherst du dir Vertrauen und Sympathien von deinen Mitmenschen, egal ob im privaten oder beruflichen Bereich. Selbst wenn es mal zu Missverständnissen kommt, kannst du die Wogen schnell und einfach wieder glätten, ehe es eskaliert. Besonders in deiner Freizeit fühlst du dich schwungvoll, leicht und motiviert und hast Lust, neue Dinge auszuprobieren. Wenn das kein guter Start in den Jahresendspurt ist, wissen wir auch nicht ...

Weitere Tipps und Vorhersagen für diese und andere Sternzeichen findest du in unserem Wochenhoroskop!