Bye bye, August und HELLO September! Für welche Sternzeichen der Monat laut Horoskop besonders glücklich startet, erfährst du hier.

Der August hat den meisten von uns ein paar wundervolle Momente beschert – doch nun ist der September an der Reihe und auch der bietet jede Menge neuer Chancen und Möglichkeiten. Welche Sternzeichen laut Horoskop den besten Monatsauftakt haben, verraten wir jetzt.

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 31. August bis 6. September

Fische

Venus in Bestform und der Vollmond in den Fischen machen diese Woche für dich zu etwas ganz Besonderem! Singles haben Chancen auf den Flirt des Jahres, Paare fühlen sich einander so nahe wie lange nicht – Romantik und Zärtlichkeit spielen nun definitiv eine große Rolle. Sowohl im zwischenmenschlichen Bereich als auch beruflich hast du jetzt eine ausgesprochen starke Vorstellungskraft und viel Fantasie – kreative Projekte kannst du einen großen Schritt voranbringen. Bei allem, was du tust, stehen dir Venus und Neptun zur Seite und unterstützen dich dabei, deine Bedürfnisse wahrzunehmen und deine innere Balance aufrecht zu erhalten. Du fühlst dich ausgeglichen, zuversichtlich und belastbar – und dazu hast du allen Grund!

Zwillinge

Vor allem Mars sendet dir diese Woche sehr viel Stärke und Energie. Du bist motiviert, entschlussfreudig und triffst intuitiv genau die richtigen Entscheidungen. Auf andere Menschen wirkst du nun sehr attraktiv – das stärkt dein Selbstvertrauen und bietet die Chance auf prickelnde Momente. Bewegung und frische Luft tun dir jetzt gut und geben dir zusätzlichen Drive, doch auch beim Relaxen genießt du das Leben und fühlst dich dankbar und zufrieden. Bleibt nur noch zu sagen: ENJOY!

Jungfrau

Jungfrauen sind in dieser Woche besonders kommunikativ und schlagfertig! Konflikte oder Missverständnisse kannst du schon auflösen, bevor sie überhaupt entstehen – und bist dabei witzig und charmant. Klar, dass dir das Sympathiepunkte einbringt, sowohl in deinen privaten Beziehungen als auch im beruflichen Umfeld. Venus und Jupiter senden dir Geduld und Gelassenheit, selbst in Stresssituationen bist du nun die Ruhe selbst. Deine Zeiteinteilung ist jetzt klar: Am Tag Vollgas und Konzentration, abends entspannen und Kraft tanken. Du kannst diese Woche getrost nach den Sternen greifen!

Weitere Tipps und Vorhersagen für diese und andere Sternzeichen findest du in unserem Wochenhoroskop!