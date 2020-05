Venus, Jupiter und Saturn werden rückläufig und am Donnerstag steht mal wieder ein Vollmond an – und zwar im Skorpion. Welchen Sternzeichen diese Konstellation besonders viel Glück in Aussicht stellt, verraten wir jetzt.

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 4. bis 10. Mai

Steinbock

Glücksplanet Jupiter sendet dir diese Woche ein paar positive Vibes und Impulse – die dich besonders umgänglich und offen gegenüber anderen machen. Deine Sterne stehen gut für interessante Bekanntschaften und viel Harmonie in deinen bestehenden Beziehungen. Ansonsten steht dir der Sinn nach Innovation und Veränderung. Die Kommunikation mit Kolleg*innen klappt super und auch finanziell sieht es okay aus. Generell versprechen Sonne und Jupiter eine Woche, in der du seelisch aufbauen und zugleich nervlich sehr belastbar bist. Du nimmst dir Zeit für deine Vorhaben, bist geistig topfit und hast jede Menge Lebensfreude und Energie.

Wassermann

Venus und Mars wecken in dir eine große Lust auf Abenteuer und Erotik – vielleicht eine gute Gelegenheit, mal mit etwas Neuem zu experimentieren ...? Mars motiviert dich auch sonst, z. B. bei der Arbeit. Du bist voll da und kannst endlich mal allen zeigen, was du draufhast (nicht, dass es darum ginge, aber ab und zu tut es doch ganz gut 😉). Auch in Sachen Sport treibt Mars dich an und schenkt dir viel Energie. Action und Bewegung werden gerade bei dir großgeschrieben und du hast Lust auf Herausforderungen.

Widder

Venus verleiht dir jetzt eine suuuuper sexy Ausstrahlung – die dich selbstbewusst macht und glücklicherweise auch in Video-Chats voll rüberkommt 😉. Falls du in einer Partnerschaft steckst, stehen dir mit hoher Wahrscheinlichkeit ein paar sehr sinnliche Stunden bevor. Mars wiederum versorgt dich diese Woche mit sehr viel Kraft und Motivation. Du denkst nicht lange nach, sondern machst – und das ist gerade genau die richtige Strategie. Trotzdem solltest du dir auch ganz gezielt ein paar Momente für Ruhe und Entspannung freihalten. Du merkst es derzeit vielleicht nicht so doll, aber du brauchst sie.

Zwillinge

Dank Venus steht dir nächste Woche viel Gefühl und Leidenschaft bevor, bei dir geht es auf jeden Fall heiß her. Trotzdem bewahrst du generell einen kühlen Kopf und überzeugst andere mit deiner klugen, ruhig vorgetragenen Argumentation. Besonders kreative Aufgaben machen dir nun viel Spaß und fallen dir leicht. Neben dem Frühling fördert auch Mars deine Lust, rauszugehen und dich zu bewegen. Dabei hast du ein großartiges Gespür dafür, wie viel Power du geben kannst und wann es an der Zeit ist zu relaxen.

