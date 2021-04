Kurze Woche, also machen wir es auch kurz: Welche Sternzeichen vom 5. bis 11. April laut Horoskop die besten Vibes abbekommen, erfährst du hier.

Wenn der Montag frei ist, kann die Woche ja eigentlich nur gut werden! Dann befindet sich auch noch der Mond in einer günstigen Phase, in der er die meisten von uns sicherlich tief und ruhig schlafen lässt – beste Voraussetzungen für alles. Unter diesen Umständen werden wir sicherlich auch damit fertig, dass sich zwischen Venus in Widder und Pluto Spannungen aufbauen, die forsches Auftreten triggern und eventuell den einen oder anderen Konflikt begünstigen könnten. Und mit unserem nun sehr stark ausgeprägten Bedürfnis nach Autonomie und Unabhängigkeit werden wir bestimmt ebenfalls easy peasy fertig, ohne Menschen, die uns wichtig sind, vor den Kopf zu stoßen, gaaaarantiert. Folgende Sternzeichen haben in der Woche vom 5. bis 11. April tatsächlich nichts zu befürchten. Ihnen prophezeien die Sterne in dieser Zeit am meisten Glück.

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 5. bis 11. April

Wassermann

Du findest diese Woche genau das richtige Maß aus beherztem Einsatz und Gelassenheit. Jupiter motiviert dich und schenkt dir eine Extraportion Mut und Selbstvertrauen, Saturn wirkt mäßigend und hält dich am Boden. Perfekte Kombination, um dir deine Träume zu erfüllen (jedenfalls diejenigen, die dazu gedacht sind ...). Darüber hinaus empfindest du nun einen stillen, doch deutlich spürbaren Stolz – zum Beispiel darauf, dass du dir stets treu bleibst, auch wenn das bedeutet anders zu sein, und immer fair mit deinen Mitmenschen umgehst. Dieses Gefühl wirkt sich auch auf dein Äußeres aus: Du strahlst und übst auf andere einen geradezu magischen Reiz aus.

Zwillinge

Mars fördert diese Woche deinen Witz und deine Schlagfertigkeit – nicht dass du das nötig hättest, aber mehr schadet ja eigentlich nie. Sowohl im Job als auch im Privaten respektieren und schätzen dich deine Mitmenschen für deine Klarheit und Schnelligkeit im Denken und Kommunizieren. Bleibst du dabei bescheiden und ebenfalls respektvoll, lieben und achten sie dich umso mehr. Auch körperlich fühlst du dich diese Woche fit und leistungsstark. Bewegung bekommt dir jetzt auf jeden Fall gut.

Waage

Was dir diese Woche in hohem Maße versüßt, ist dein natürliches Talent, in allem etwas Schönes zu sehen. Du empfindest nun eine so tiefe Zuversicht und einen so unerschütterlichen Optimismus, dass auch deine Liebsten davon eingenommen werden und ihr Vertrauen wiederfinden – in das Leben, die Liebe, das Gute, dich ... Sicher hängt das auch mit dem Frühling zusammen, aber den Großteil der Verantwortung für das Glück, das du zurzeit in dir fühlst, trägst du selbst.