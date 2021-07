Herzlich willkommen in der zweiten Jahreshälfte! Welche Sternzeichen die laut Horoskop mit einer besonders glücklichen Woche vom 5. bis 11. Juli beginnen, liest du hier.

Die Woche vom 5. bis 11. Juli wird emotional vergleichsweise ruhig, da wir uns auf einen Neumond zubewegen. Erst zum Ende der Woche beginnen unsere Gefühle wilder zu werden und uns aufzuwühlen. Die erste Wochenhälfte können wir wunderbar nutzen, um uns zu sammeln, auszuruhen und uns über unsere Prioritäten und Werte klar zu werden. Da sowohl Mars als auch Venus derzeit in Löwe unterwegs sind, finden wir jetzt leicht einen Zugang zu unseren Bedürfnissen und Neigungen. Eine prima Gelegenheit, mit uns in den Austausch zu gehen und uns bewusst etwas Gutes zu tun.

Für folgende Sternzeichen stehen die Sterne laut Horoskop in der 27. Kalenderwoche besonders günstig.

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 5. bis 11. Juli

Fische

Fische können sich in dieser Woche voll und ganz auf ihr Gefühl verlassen – und die Sterne raten ihnen auch dringend, das zu tun. Zu befolgen, was manche andere Menschen dem Wasserzeichen nun einzureden versuchen, würde auf Abwege führen, die zu betreten nicht in seinem Sinne ist. Diejenigen jedoch, die zuhören und auf die Gedanken der Fische eingehen, werden sich in den kommenden Tagen als wertvolle Kraftspender erweisen – und als Glücksbringer.

Widder

Widder finden in der ersten Juliwoche eine Extraportion Mut, ihr Leben nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten und, wo nötig, zu verändern. Das Feuerzeichen fühlt sich nicht nur energiegeladen, sondern sieht nun auch sehr klar, was es will und was ihm gut tut – und wie es das erreicht. Perfekte Voraussetzungen, um sich von unnötigem Ballast zu trennen und sich neuen Projekten zu widmen.

Zwillinge

Zwillinge fühlen sich insbesondere gegen Ende der Woche zwar aufgewühlt – allerdings kann aus diesem Aufgewühltsein etwas entstehen, das sich langfristig positiv und heilsam auf ihr Leben auswirkt. Inspiriert von anderen Menschen spürt das Luftzeichen nun, dass es gerne etwas freundschaftlicher mit sich selbst umgehen könnte. Öfter innezuhalten und sich zu fragen, was brauche ich, wird auf lange Sicht Energie spenden und vielfältige Möglichkeiten in Erscheinung treten lassen, von denen Zwillinge begeistert sein werden.

Verwendete Quelle: BRIGITTE-Zweiwochenhoroskop