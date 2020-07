Neue Woche, neues Glück? Wenn man dem Horoskop vom 6. bis 12. Juli Glauben schenken darf, gilt das für drei Sternzeichen auf jeden Fall!

Abnehmender Mond, Sonne im Krebs – und vielerorts bereits die Sommerferien im Gange. Welchen Sternzeichen das Universum in der Woche vom 6. bis 12. Juli ganz besonders wohl gesonnen ist, verraten wir jetzt und hier.

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 6. bis 12. Juli

Zwillinge

Zwillinge haben gerade einen magnetischen Sex-Appeal – besonders die Singles unter ihnen! Dank Venus kann ihnen niemand widerstehen. Doch auch Paare erwartet eine heiße Woche mit jeder Menge Spaß und Abwechslung im Bett (apropos: Welche Helferlein Sex zu einem echten Abenteuer machen, erfährst du hier). Im Job schiebt dich Venus mit Inspiration und kreativen Ideen ordentlich an. Du bist gut drauf und extrem motiviert. Teamwork läuft wie von selbst und deine Kolleg*innen unterstützen dich gern – besser könnte es kaum gehen! Auch gesundheitlich sendet dir Venus positive Vibes und lässt dich strahlen. Wellness bringt jetzt eine Menge und du kannst schneller entspannen als sonst. Doch auch die aktive Seite kommt nicht zu kurz: Mars fördert deine ohnehin schon große Beweglichkeit und sorgt für einen Energieschub. Wie du siehst: Bei dir stimmt diese Woche einfach alles!

Krebs

Sonne und Merkur stehen in deinem Zeichen, das stärkt deine Zuversicht und lässt dich selbstsicher auftreten. Singles sind offen für neue Kontakte und genießen zugleich ihre Unabhängigkeit. Liierte dagegen fühlen sich in ihrer Beziehung angekommen und treu zu sein fällt ihnen extrem leicht. Während deine Emotionen im Gleichgewicht sind, ist dein Geist hellwach. Du erfasst blitzschnell das Wesentliche und erledigst deine Aufgaben mit Links. Auch Networking und Kommunikation laufen hervorragend. Eine gute Organisation kann dir diese Woche dabei helfen, unnötigen Stress zu vermeiden und die Erfolgswelle ungestört zu reiten. Ein weiteres Highlight deiner Woche: Du spürst nun intensiver denn je, dass du dich auf deine Intuition verlassen kannst. Sonne und Merkur stärken dich mental und lassen dich den Alltag tiptop meistern. Sportlich bist du gerade zwar nicht so motiviert, aber das ist völlig okay! Ins Schwitzen kommst du nämlich trotzdem ... 😉 (übrigens erfährst du hier, von welchen Faktoren abhängt, wie oft ein Paar Sex hat)

Löwe

Du gehörst momentan zu den Glückskindern in der Liebe! Singles interessieren sich für jemanden, der perfekt zu ihnen passen würde. Liierte sind anschmiegsam, verständnisvoll und genießen das Plus an Aufmerksamkeit, dass ihnen ihr Partner gerade entgegenbringt. Sie fühlen sich gemeinsam stark und festigen die Beziehung. Einfach schön! Ähnlich gut läuft es bei dir auch im Job: Du bist souverän und wirkst auf andere kompetent und überzeugend. Finanziell deutet sich eine gute Phase für dich an. Zudem bist du kreativ und total motiviert für Neues. Eine günstige Gelegenheit, um einen entscheidenden Schritt nach vorn zu machen. Und um all dem noch die Krone aufzusetzen: Deine Fitness ist gut und wird nur noch von deiner Laune übertroffen. Venus schenkt dir Charisma und Mars rundet das Ganze mit einem Plus an Energie ab. Du fühlst dich wohl in deiner Haut, bist motiviert und hast Spaß bei allem, was du machst.

