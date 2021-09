Der September hat mit positiven Einflüssen begonnen und auch in der Woche vom 6. bis zum 12. setzt sich dieser Trend fort. Welche Sternzeichen laut Horoskop besonders schöne Tage zu erwarten haben, liest du hier.

Der Jungfrau-Neumond am Dienstag, 7. September, bietet eine tolle Gelegenheit, um alten Ballast loszuwerden, sich aus festgefahrenen Sichtweisen zu befreien und neue Wege auszuprobieren. Merkur und Venus steuern günstige Impulse dazu bei: Sie ermutigen uns, die kleinen Momente des Lebens zu genießen, die nicht an großartige, äußere Umstände gebunden sind, sondern allein in unserer Hand liegen. Zum Beispiel die Minuten am Abend, die wir uns Zeit nehmen, um ein gutes Buch zu lesen. Oder der Moment mit der besten Freundin, in dem wir vergessen, dass wir morgen einen anstrengenden Tag vor uns haben oder dass der Job gerade nervt. Diese Unabhängigkeit von großen Erfolgen oder besonders tollen Ereignissen kann uns ein Gefühl von Freiheit und Zufriedenheit geben und macht uns weniger anfällig für Rückschläge und Krisen.

Folgende Sternzeichen haben laut Horoskop vom 6. bis 12. September eine besonders schöne Woche zu erwarten.

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 6. bis 12. September

Widder

Widder haben eine nicht ganz einfache, aber dennoch chancenreiche Woche vor sich. Hindernisse, die sich dir nun in den Weg stellen, nicht auf gewohnte Weise mit Trotz und Auflehnung zu überwinden, sondern als Anlass zum Innehalten und Slow-down zu nehmen, ist der eindringliche Rat der Sterne. Die Dinge zu akzeptieren, wie sie geschehen, dabei dich selbst zu beobachten und deine Gefühle urteilsfrei wahrzunehmen, kann dir eine neue Perspektive und Gelassenheit schenken, die dich nachhaltig stärkt und bereichert. Denk daran: Das Leben ist weder Wettbewerb noch Wettlauf. Manche Hindernisse wollen nicht überwunden werden, sondern uns eine neue Richtung weisen.

Krebs

Krebsen legen die Sterne in dieser Woche nahe, die Dinge mit Humor und Leichtigkeit anzugehen. Nicht jedes Wort von anderen auf die Goldwaage legen, nicht in jeder Aufgabe die eine große Chance sehen, dich zu beweisen, und sie mit dem Anspruch angehen, hundert Prozent zu geben. Du bist nicht auf der Welt, um dich auszupowern oder um alles zu rechtfertigen, was du tust. Gerade in diesen Tagen bieten sich dir zahlreiche Gelegenheiten, schöne Momente zu erleben und die angenehmen Seiten des Lebens zu genießen. Du brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn du dich ihnen hingibst und öffnest – und dich dafür von allem Schweren und Anstrengenden zumindest zeitweise abkehrst.

Waage

Waagen führen Venus und Merkur diese Woche in unverkennbarer Weise einmal wieder vor Augen, wie schön und strahlend das Leben sein kann. Du fühlst dich leicht und im Einklang mit deinen Vorstellungen und Werten. Im zwischenmenschlichen Bereich kannst du über Unstimmigkeiten hinwegsehen, ohne dich dafür verraten oder anstrengen zu müssen. Menschen sind nicht perfekt und das ist richtig so. Entscheidend ist die gute Absicht und das gute Herz und beides erkennst du bei den Personen, mit denen du dich umgibst. Genieße dieses Lebensgefühl, das dich derzeit begleitet, und habe keine Angst davor – denn es täuscht dich nicht.

