Der September nimmt seinen Lauf und die Planeten ziehen ihre Bahnen – und wen die Sterne in der Woche vom 7. bis 13. September besonders glücklich machen, liest du hier.

Wieder einmal steht uns eine Woche bevor, in der die Sterne uns allen recht wohlgesonnen zu sein scheinen – auf große Dramen und Katastrophen lässt das Horoskop zumindest nicht unbedingt schließen. Für folgende drei Sternzeichen dürften sich die Astro-Konstellationen in der Woche vom 7. bis 13. September besonders positiv auswirken – und es sei ihnen von Herzen gegönnt!

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 7. bis 13. September

Widder

Powerplanet Mars spendiert dir eine Extraportion Energie und gute Laune. Im Job bist du motiviert und kannst zeigen, was du drauf hast: Stärken wie Entschlussfreude und Tatkraft sind jetzt besonders gefragt und das spielt dir natürlich voll in die Karten. Privat bist du einfach nur gut drauf und hast Lust auf neue Herausforderungen und Abenteuer. Venus und Mars unterstützen dich in Liebesdingen – besonders sexuell könnte es eine sehr befriedigende Woche für dich werden ...

Löwe

Bei dir stimmt gerade einfach alles! Du hast Spaß an deiner Arbeit und riesige Lust, vollen Einsatz zu zeigen. Besonders kreative Aufgaben bewältigst du jetzt mit Links. Auch andere von dir und deinen Ideen zu überzeugen, fällt dir jetzt leicht, was natürlich ein bisschen damit zusammenhängt, dass das, was du machst und von dir gibst, einfach Hand und Fuß hat. Das Erstaunliche: Bei aller Motivation und Energie vergisst du nicht zu entspannen und gibst gut auf dich Acht. So bist und bleibst du ausgeglichen und in deiner Mitte. Auch im sozialen Bereich läuft alles genau nach deinen Vorstellungen und Wünschen. Sieht so aus, als stünden dir ein paar prickelnde Momente bevor.

Schütze

Merkur und Mars sind diese Woche voll auf deiner Seite! Du fühlst dich wach und topfit, bist einerseits motiviert und entschlossen Dinge voranzubringen, verlierst andererseits aber auch Spaß und Freude nicht aus den Augen. Dein Elan und deine Begeisterung wirken auf andere ansteckend und tragen im Job zu einer positiven Atmosphäre bei. Kreativität ist deine ganz große Stärke, die du jetzt wunderbar einsetzen kannst. Alles in allem fühlst du dich leicht, unbeschwert und abenteuerlustig, Venus lässt dich dabei stets von innen strahlen. Eine wirklich tolle Woche, in der du dir sehr viel zutrauen kannst!

