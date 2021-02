Neumond, Valentinstag und immer noch ein rückläufiger Merkur – welchen Sternzeichen ihr Horoskop in der Woche vom 8. bis 14. Februar besonders viel Glück in Aussicht stellt, erfährst du hier.

Auf den rückläufigen Merkur haben sich die meisten mittlerweile vermutlich eingestellt – und manche haben davon vielleicht gar nichts mitbekommen (falls du es verpasst hast: Hier erfährst du, was der rückläufige Merkur für dein Sternzeichen bedeutet). Doch die Sterne ruhen nie: Nächste Woche haben wir es außerdem mit einem abnehmenden Mond zu tun, der mit dem Neumond am Donnerstag seine Spitze erreicht. Der Valentinstag hat zwar nichts mit den Sternen und Planeten zu tun, beschäftigt aber trotzdem einige Sternzeichen mehr als andere. Welche Sternzeichen insgesamt vom 8. bis 14. Februar voraussichtlich am meisten Glück haben werden, verraten wir jetzt.

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 8. bis 14. Februar

Wassermann

Endlich spielen dir die Sterne zur Geburtstagssaison des Wassermanns ein Ständchen! Vor allem Venus und Jupiter, die nun nahe beieinander sind, scheinen sich verbündet zu haben, um dir zu gratulieren. Von Romantik und Zärtlichkeit in der Partnerschaft (so du denn eine hast) über eine reibungslose Kommunikation und Spaß im Job bis hin zu körperlichem Wohlbefinden und seelischer Ausgeglichenheit – dein Horoskop sieht diese Woche in allen Bereichen einfach super aus. Natürlich laufen die Dinge nicht von allein: Den Schlüssel zum Glück findest du nicht in den Sternen, sondern in dir.

Waage

Auch wenn Merkur uns alle in Sachen Kommunikation zurzeit irritiert: Dein Gespür für deine Mitmenschen und deine Empathie scheinen davon unberührt. Du bist nun eine große Stütze für deine Liebsten und hilfst dem einen oder anderen, sich zu öffnen und sich seinen Problemen zu stellen – und das gibt dir ein gutes Gefühl und kann dich auch für dein eigenes Leben inspirieren. Vor allem Jupiter stärkt nun deine Intuition und unterstützt dich bei Entscheidungen – jetzt ist für dich nicht die Zeit zu grübeln, sondern zu machen. Mental und körperlich fühlst du dich entspannt und ausgeglichen. Du strahlst eine Ruhe und Stabilität aus, die auch auf andere positiv wirkt.

Schütze

Schützen haben zurzeit offenbar einen Lauf. Deine privaten Beziehungen – ob freundschaftliche, romantische oder verwandtschaftliche – entwickeln sich super und geben dir sehr viel Kraft. Im Job steckst du mit deiner Motivation und Zuversicht viele deiner Kolleg*innen an und hast Spaß an deinen Aufgaben. Du wagst jetzt auch mal ungewöhnliche Experimente – und das zahlt sich aus. Möglicherweise liefern sie nicht gleich Erfolge, aber zumindest wichtige Erkenntnisse, die dir später noch helfen werden. Besonders beeindruckend ist bei alledem aktuell deine Work-Life-Balance. Du kannst dich gut konzentrieren und komplizierte Aufgaben lösen, denn geistig bist du hellwach. Zugleich gibst du dem Genussmenschen in dir viel Raum und gönnst dir bei Bedarf Entspannung und ein Verwöhnprogramm.

