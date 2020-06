Jede Menge Tageslicht und Wärme – damit lässt der Juni das Stimmungsbarometer bei den meisten Menschen steigen. Welchen Sternzeichen die zweite Woche unseres ersten offiziellen Sommermonats besonders viel Glück verspricht, verraten wir jetzt.

Horoskop: Das sind die Glückspilze der Woche vom 8. bis 14. Juni

Widder

Venus weckt in dir das Bedürfnis nach Nähe und sozialen Kontakten – wie gut, dass es in deinem Leben Menschen gibt, die das optimal befriedigen können! Du bist sehr umgänglich und genießt die Zeit mit deinen Liebsten. Dass man momentan tendenziell weniger unternimmt, dafür aber mehr miteinander redet, gefällt dir gar nicht mal so schlecht. Besonders deine Kreativität ist diese Woche auf einem hohen Niveau! Ideen, die dir jetzt in den Sinn kommen, solltest du unbedingt aufschreiben und gut verwahren, selbst wenn die Zeit zur Umsetzung noch nicht gekommen ist. Saturn vermittelt dir viel innere Ruhe und Ausgeglichenheit, dadurch kannst du – auch bei Wärme und langer Helligkeit – gut schlafen.

Zwillinge

Zwillinge treten jetzt sehr selbstbewusst auf und wirken auf andere ungemein anziehend und überzeugend. Venus verleiht dir den Hauch des Besonderen, dadurch fällst du positiv auf. Mars stellt dir diese Woche zwar die eine oder andere Herausforderung, doch dank deiner Flexibilität, Souveränität und deines Einfallsreichtums bewältigst du sie vorbildlich und kannst daran ein gutes Stück wachsen.

Krebs

Du bist diese Woche äußerst aufgeschlossen und kannst gut auf andere zugehen. Dadurch hältst du deinen Alltag frei von Missverständnissen und unterschwelligen Konflikten – und wie sich herausstellt, braucht es manchmal gar nicht mehr, um glücklich zu sein. Merkur unterstützt dich im beruflichen und finanziellen Bereich. Du weißt, was du willst, und was zu tun ist, um es zu bekommen. Mars liefert dir Energie und Motivation, dich beim Sport auszupowern und an deine Grenzen zu gehen – und das gibt deinem Selbstvertrauen noch einen zusätzlichen Push.

Skorpion

Du bist derzeit voller Lebensfreude – und das sieht und merkt man dir an! Deine Mitmenschen sind gerne in deiner Nähe und begegnen dir mit Liebe und Respekt. Deine Sterne machen dich zum absoluten Sympathieträger. Das kannst du super nutzen, um deine Interessen durchzusetzen – sowohl sexuell als auch beruflich.😉 Mars und Jupiter spendieren dir dann noch die Extraportion Energie, die du brauchst, um persönlich voranzukommen. Trotzdem vernachlässigst du Genuss und Relaxen in deinem Alltag momentan ganz und gar nicht – schließlich kannst du dir bei so viel Drive ein paar ausgiebige Pausen locker erlauben!

